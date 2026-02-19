19 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ÍCONE MUSICAL

Tributo ao Engenheiros do Hawaii no Alameda em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fernando Carvalho toca Engenheiros do Hawaii
Fernando Carvalho toca Engenheiros do Hawaii

Este sábado (21) será especial para os fãs de Humberto Gessinger e companhia, com o super tributo aos Engenheiros do Hawaii apresentado pelo cantor Fernando Carvalho.

Uma noite para curtir os hits “Infinita Highway”, “Toda Forma de Poder”, “Negro Amor”, “Refrão de um Bolero”, “O Papa é Pop”, “Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones” e muitos outros.  

O show começas às 20h e o couvert artístico varia conforme o lote: R$ 29,90 (1.º lote), R$ 34,90 (2.º lote) e R$ 39,90 (3.º lote). Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br.

O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários