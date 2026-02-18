18 de fevereiro de 2026
EM CAFELÂNDIA

Webfilme será lançado neste domingo na região com acesso gratuito

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
A cada história contada, personagens do folclore brasileiro ganham vida em cena, em uma estética teatral e mágica que mistura fantasia, humor e poesia
A cada história contada, personagens do folclore brasileiro ganham vida em cena, em uma estética teatral e mágica que mistura fantasia, humor e poesia

Cafelândia - A Biblioteca Comunitária Josué de Ogum e Associação Ilê Asé Osum Obaluayê Ogum convidam a comunidade de Cafelândia (83 quilômetros de Bauru) e região para a estreia do webfilme "Quem conta um conto, aprende mais um pouco", produzido pelo Projeto Cultural Conviver, Conhecer e Transformar (ProAC Editais 2024). O lançamento será neste domingo (22), a partir das 19h, no Cine São José (Espaço Cultural), que fica na Praça Beraldo Arruda, 83, no Centro. A entrada é gratuita.

A obra valoriza o folclore brasileiro, a oralidade, a contação de histórias e homenageia nossos antepassados e trabalhadores rurais. A estreia será acompanhada por exposição cultural com cenografia, fotos e adereços do filme que, além da associação e da biblioteca municipal, tem parceria artística do Grupo Metron de Teatro e DePaula Fotografia e Arte. Já a realização é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Ministério da Cultura.

O trailer oficial pode ser conferido no Faceboook, através do link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083027785668

Sinopse:

Em uma pequena comunidade rural, uma família de trabalhadores do campo tem sua rotina transformada por uma visita tão inusitada quanto encantadora: um fantasma tristonho que, cansado da solidão do cemitério, decide buscar companhia para prosear e partilhar histórias.

Recebido com afeto, o visitante passa a narrar contos e lendas que atravessam gerações, convidando a família — e o público — a mergulhar em um universo lúdico de imaginação e memória.

A cada história contada, personagens do folclore brasileiro ganham vida em cena, em uma estética teatral e mágica que mistura fantasia, humor e poesia. Brincadeiras, cantigas e narrativas populares conduzem a trama, resgatando tradições da oralidade e fortalecendo os laços entre passado e presente.

Com classificação infantojuvenil, o webfilme valoriza a cultura popular brasileira, estimula o gosto pela leitura e pela contação de histórias, e celebra o encontro entre gerações como um gesto de afeto, aprendizado e resistência cultural.

Ficha Técnica: 

Direção: João Mendes

Filmagens: Jean Contieri

Estrelando:

Ana Júlia Müller

David Willians

Dinho DeCastro

Felippe Gazeta

Henrico Moretim

Isabel Coutinho

Josué de Oliviera

Lucinéia Francisco

Viviani Dias

Roteiro/Dramaturgia: João Mendes

Direção Artística: Jean Contieri

