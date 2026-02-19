A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza nesta quinta-feira (19) a audiência pública da concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos do município de Bauru. A audiência será no Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru, na rua Wenceslau Braz, 8-8, com participação aberta para toda a população, e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Bauru no YouTube. Para quem for participar de forma presencial, o credenciamento será às 18h30. O início da audiência será às 19h, quando será aberta a transmissão online.

A concessão dos resíduos sólidos está dentro do Programa ‘Bauru Sustentável’, foi aprovada pela Câmara Municipal no ano passado, e permitirá uma evolução em todas as etapas do manejo dos resíduos, como a coleta do lixo orgânico, melhor separação de materiais recicláveis, destinação adequada, gerenciamento dos Ecopontos, varrição e ainda serviços como limpeza de bueiros e capinação.

Além da audiência pública, uma consulta pública está sendo realizada e tem como objetivo recolher contribuições e informações que subsidiarão o processo de licitação da concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos do município de Bauru. A consulta pública também fica disponível até quinta-feira. As informações estão em https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/ppp_residuos.aspx, e a participação deve ser feita pelo formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGbwlUPTA7yy6QbqHMqV7n1YfQ8FS3DA2-U9VNcrKDu0NcMg/viewform.