A escola Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no desfile deste ano na Sapucaí, foi rebaixada um ano após ascender ao Grupo Especial. Na apuração, nesta quarta (18), a agremiação somou apenas 264,6 pontos.

Além de saudar a história do petista, a apresentação também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula retratado como palhaço Bozo na avenida.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, assistiu à homenagem com o presidente e causou surpresa ao não desfilar. Ela era esperada no último carro da escola e foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

O samba-enredo gerou controvérsia devido ao risco de resultar em propaganda política antecipada no ano eleitoral. Lula deve concorrer à reeleição em 2026. O presidente esteve em um camarote na Sapucaí, de onde acenou para apoiadores nas arquibancadas.