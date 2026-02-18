Lembranças que atravessaram o tempo, sobreviveram ao silêncio e agora encontram espaço para existir em palavras e imagens. Assim nasceu o livro Bauru de Memórias: onde as memórias ganham forma e poesia, que será lançado na próxima terça-feira (24), às 19h, no Teatro Municipal de Bauru. A obra reúne histórias de 38 autores, entre pessoas com mais de 50 anos e idosos, participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ID. Melhor Idade, serviço desenvolvido pela Associação InteirAção em parceria com a Prefeitura de Bauru na região do Jardim Ouro Verde.

Com 88 páginas, o livro apresenta histórias reais e afetivas de moradores de Bauru. A publicação foi viabilizada após a seleção do projeto no Edital Bracell Social, iniciativa da Bracell voltada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil nas regiões onde a empresa atua.

O conteúdo é resultado de oficinas semanais de escrita e desenho criativos realizadas entre maio e dezembro de 2025, no prédio da Casa de Cursilhos, no Jardim Ouro Verde. As atividades foram conduzidas pelos arte-educadores Gustavo Henrique Oliveira e Natália Bispo, com pessoas encaminhadas pelo CRAS, muitas delas em situação de vulnerabilidades social, cultural ou educacional. A obra foi idealizada pela ilustradora Camila Godoy, filha de um dos participantes do SCFV ID. Melhor Idade, falecido anteriormente ao desenvolvimento do projeto.