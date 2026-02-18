Lembranças que atravessaram o tempo, sobreviveram ao silêncio e agora encontram espaço para existir em palavras e imagens. Assim nasceu o livro Bauru de Memórias: onde as memórias ganham forma e poesia, que será lançado na próxima terça-feira (24), às 19h, no Teatro Municipal de Bauru. A obra reúne histórias de 38 autores, entre pessoas com mais de 50 anos e idosos, participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ID. Melhor Idade, serviço desenvolvido pela Associação InteirAção em parceria com a Prefeitura de Bauru na região do Jardim Ouro Verde.
Com 88 páginas, o livro apresenta histórias reais e afetivas de moradores de Bauru. A publicação foi viabilizada após a seleção do projeto no Edital Bracell Social, iniciativa da Bracell voltada ao fortalecimento de organizações da sociedade civil nas regiões onde a empresa atua.
O conteúdo é resultado de oficinas semanais de escrita e desenho criativos realizadas entre maio e dezembro de 2025, no prédio da Casa de Cursilhos, no Jardim Ouro Verde. As atividades foram conduzidas pelos arte-educadores Gustavo Henrique Oliveira e Natália Bispo, com pessoas encaminhadas pelo CRAS, muitas delas em situação de vulnerabilidades social, cultural ou educacional. A obra foi idealizada pela ilustradora Camila Godoy, filha de um dos participantes do SCFV ID. Melhor Idade, falecido anteriormente ao desenvolvimento do projeto.
A OBRA
Cada história ocupa duas páginas e traz título, fotografia do autor e uma ilustração exclusiva em xilogravura - técnica milenar de gravura em madeira – produzida pelo próprio autor. Os relatos, inicialmente registrados em formato audiovisual, foram transformados em narrativas que resgatam a memória dos autores, seus caminhos pela cidade e experiências que ajudam a contar a própria história sob uma perspectiva íntima e humana.
Entre os relatos mais curiosos está o de Lucy Claudete Sanches, de 78 anos, que descreve a paisagem entre os bairros Bela Vista e Vila Falcão, relembrando a antiga travessia que fazia ainda criança para levar o almoço ao pai ferroviário.
Já Maria de Fátima Herrera, de 70 anos, narra a rotina de ir com a mãe até a antiga fábrica da Coca-Cola, no Altos da Cidade, para buscar água em uma bica, seguindo um trajeto usado por tropeiros. Percurso que, em um episódio inusitado, terminou na fuga dela e da mãe de uma “vaca brava” que estava perdida pelo trajeto.
A obra também traz memórias carregadas de afeto, como a de Luzia Pereira dos Santos, de 67 anos, que revive as histórias contadas pela mãe sob um pé de manga no bairro Santa Edwirges, árvore que, segundo ela, existe até hoje e que acabou despertando seu amor pelos livros e pelas bibliotecas e sebos da cidade.
FERRAMENTA PODEROSA
Segundo o arte-educador Gustavo Henrique Oliveira, o processo de criação da obra foi transformador para os participantes.
“O livro trouxe um novo senso de reconhecimento deles como protagonistas de suas próprias histórias e ampliou o sentimento de pertencimento à cidade. Eles compreenderam que fazem parte da identidade de Bauru e que também têm voz ativa nessa história”, destaca.
Já Natália Bispo ressalta o papel da arte-educação no fortalecimento da autoestima dos autores.
“A arte-educação é uma ferramenta poderosa, que ajudou a colorir e resgatar a identidade dessas pessoas, além de trabalhar questões como insegurança e medo. São autores que se abriram para o mundo por meio dessa obra”, afirma.
Presidente da Associação InteirAção, Nelson Pizzo ressalta a importância do projeto para o município.
“Bauru é uma cidade onde cerca de 20% da população é composta por pessoas idosas, mas, ainda assim, esse público segue invisibilizado em muitos espaços de produção cultural e de memória. O Bauru de Memórias nasce justamente para romper com esse apagamento simbólico, colocando essas pessoas no centro da narrativa do município”, observa o presidente da InteirAção.
Segundo Marcelo Quintino, Gerente de Responsabilidade Social da Bracell em SP, o projeto evidencia como a cultura e a memória são instrumentos de desenvolvimento social. “Iniciativas como essa reforçam nosso compromisso em apoiar projetos que promovem pertencimento, valorizam histórias de vida e geram impacto real nas comunidades onde atuamos. Ao dar voz às pessoas, o projeto fortalece vínculos, autoestima e identidade coletiva, ampliando o alcance e o caráter transformador dessas ações”, destaca.
EXPOSIÇÃO
Na semana do lançamento do livro, o projeto Bauru de Memórias também realiza uma exposição aberta ao público, de 25 de fevereiro a 2 de março, na galeria municipal de artes “Angelina W. Messenberg”, localizada na avenida Nações Unidas, quadra 8, reunindo as xilogravuras produzidas pelos autores, reforçando o diálogo entre memória, arte e identidade da pessoa idosa.
ASSOCIAÇÃO INTEIRAÇÃO
Fundada em 2015, a Associação InteirAção de Apoio à Inclusão e Desenvolvimento da Pessoa atua na promoção de direitos, autonomia e cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade social, cultural e educacional. Em 2022, criou o SCFV ID. Melhor Idade, voltado ao fortalecimento de laços comunitários e à valorização da pessoa idosa.
O Edital Bracell Social selecionou 9 projetos, entre 106 propostas inscritas, após um processo de avaliação em três etapas. As iniciativas escolhidas, assim como o projeto Bauru de Memórias, receberam aportes para execução ao longo de 2025, com foco no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento das comunidades onde a empresa atua.
SERVIÇO
O livro “Bauru de Memórias: onde as memórias ganham forma e poesia” estará disponível para compra, de 25 de fevereiro a 2 de março, durante a exposição na galeria de artes “Angelina W. Messenberg”, localizada no prédio do Teatro Municipal, que fica na Av. Nações Unidas, quadra 8. Mais informações sobre outras condições de venda da obra serão disponibilizadas na página da Associação InteirAção: @inteiracao