O Wynara, espaço cultural independente localizado no bairro da Bela Vista, em Bauru, apresenta em fevereiro uma programação diversificada que combina artes visuais, literatura e artesania. O mês traz a exposição "Calligraffiti: a escrita como gesto de resistência e liberdade", de Mari Monteiro, oficina de cerâmica, com Ronaldo Gifalli, o Gifa, e o encontro literário com lançamento de livros de Tarik Fraig e de Túlio Stafuzza.

A mostra com obras de Mari, artista visual que atua no graffiti desde 2015 e opera com um estilo marcado pela fusão entre caligrafia e abstração, o calligraffiti, apresenta trabalhos que investigam a escrita para além da palavra. "No cruzamento entre caligrafia e graffiti, a letra é desconstruída, tensionada e transformada em gesto, ritmo e matéria visual. Por meio dessa desconstrução, há a proposta de uma experiência visual que dialoga com o inconsciente, resgatando o lúdico e provocando novas leituras sobre a escrita e seus sentidos", pontua Marcelo Bressanin, curador da exposição e produtor do Wynara (pronuncia-se “Uinará”).

Mari participou de festivais e ações em diversas regiões do Brasil e também em países como Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Cuba. É também uma das organizadoras do Projeto Grafitar, iniciativa voltada à formação e fortalecimento de mulheres na arte urbana em Bauru e região. A abertura da exposição acontece na quinta-feira, 26 de fevereiro, às 19h, permanecendo até 28 de março (sábado) – neste último dia, haverá visita guiada com a artista, às 16h, seguida do Happy Art Hour, na qual ela abordará sua carreira, seus processos criativos e as obras apresentadas na exposição. As visitações do público ocorrem de terças a sextas-feiras, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.