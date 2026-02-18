O Wynara, espaço cultural independente localizado no bairro da Bela Vista, em Bauru, apresenta em fevereiro uma programação diversificada que combina artes visuais, literatura e artesania. O mês traz a exposição "Calligraffiti: a escrita como gesto de resistência e liberdade", de Mari Monteiro, oficina de cerâmica, com Ronaldo Gifalli, o Gifa, e o encontro literário com lançamento de livros de Tarik Fraig e de Túlio Stafuzza.
A mostra com obras de Mari, artista visual que atua no graffiti desde 2015 e opera com um estilo marcado pela fusão entre caligrafia e abstração, o calligraffiti, apresenta trabalhos que investigam a escrita para além da palavra. "No cruzamento entre caligrafia e graffiti, a letra é desconstruída, tensionada e transformada em gesto, ritmo e matéria visual. Por meio dessa desconstrução, há a proposta de uma experiência visual que dialoga com o inconsciente, resgatando o lúdico e provocando novas leituras sobre a escrita e seus sentidos", pontua Marcelo Bressanin, curador da exposição e produtor do Wynara (pronuncia-se “Uinará”).
Mari participou de festivais e ações em diversas regiões do Brasil e também em países como Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Cuba. É também uma das organizadoras do Projeto Grafitar, iniciativa voltada à formação e fortalecimento de mulheres na arte urbana em Bauru e região. A abertura da exposição acontece na quinta-feira, 26 de fevereiro, às 19h, permanecendo até 28 de março (sábado) – neste último dia, haverá visita guiada com a artista, às 16h, seguida do Happy Art Hour, na qual ela abordará sua carreira, seus processos criativos e as obras apresentadas na exposição. As visitações do público ocorrem de terças a sextas-feiras, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 10h às 20h.
Também em fevereiro, o Wynara realiza a “Oficina de Processo Criativo em Cerâmica”, com Gifa, no sábado, 21 de fevereiro, às 10h. Voltado para o público acima de 15 anos, a atividade gratuita apresenta processos básicos de modelagem em cerâmica, com recortes e colagens, utilizando a técnica do pinch pot, uma forma de modelagem cerâmica que envolve pressionar o barro com os dedos para formar um recipiente. Cada oficina recebe até vinte participantes por ordem de chegada. Gifa é artista visual e ceramista com formação em Artes e mestrado em Design pela Unesp/Bauru. Já teve suas obras expostas no Centro Cultural São Paulo, Galeria Franshini, em Portugal, e no Puerto de las Artes de La Rábida, na Espanha, entre outros.
Também no sábado (21), às 20h, o Wynara promove o encontro literário com Tarik Fraig e Túlio Stafuzza. Nele, um educador e um poeta se encontram no espaço Wynara em busca de investigar uma mesma questão, tema do evento: "O que há de poético no gesto educativo e o que há de educativo no gesto poético?". Após, ocorrerá o lançamento de seus livros "Mil flores ao afora: filosofia da educação no século XXI" (edição independente), de Fraig, e "Verde Violeta", de Stafuzza (Editora Urutau).
"'Verde violeta' nada mais é do que a tentativa, um tanto frustrada, de separar o joio do trigo, a primavera do outono, dizer ‘aqui acaba o medo e aqui começa a imensidão’", diz o autor. Stafuzza já lançou outras duas obras: "Livro dos Pássaros" (2018) e "Quanto de mim é uma nuvem" (2024), além de coassinar "Kena" (2020). Atualmente, trabalha também com produção e curadoria de exposições na área de artes visuais.
Já a obra de Fraig é um elogio à educação, analisando-a não pela sua função social ou econômica, mas pelas transformações que realiza. "A educação é a testemunha privilegiada do inevitável entrelace entre nossas vidas", afirma o autor. Além de escritor, Fraig é educador, pesquisador e doutorando em Filosofia da Educação pela Unicamp. Assina também "Aspros - crônicas de um espírito livre" e "Ver por si mesmo: seis lições sobre a educação da sensibilidade".
Todas estas atividades - exposição, oficina e encontro literário - têm entrada gratuita. Porém, o diretor artístico Paulo Pino sugere a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituições assistenciais locais.
Finalmente, ainda no sábado, dia 21, das 14h às 18h, ocorre a terceira edição da Feira de Artes e Artesanias. Artistas e artesãos que queiram participar do evento mensal podem se cadastrar pelo website www.wynara.com.br.
SERVIÇO
Espaço Cultural Wynara fica na rua Marçal de Arruda Campos, 5-71, Bela Vista, Bauru. Entrada: gratuita (sugerida a doação, não obrigatória, de um quilo de alimentos não perecíveis a serem entregues trimestralmente para instituições assistenciais). Website: www.wynara.com.br | E-mail: wynara.artes@gmail.com