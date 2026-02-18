18 de fevereiro de 2026
CAMPEÕES DO DESFILE

Apuração do Carnaval de Bauru será nesta quarta (18), às 15h

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo
Centro Cultural 'Carlos Fernandes Paiva'
Centro Cultural 'Carlos Fernandes Paiva'

A apuração dos resultados dos desfiles de Carnaval de Bauru, que ocorreram no sábado (14) e na segunda-feira (16), está marcada para esta quarta-feira (18), às 15h, no Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva", na Secretaria de Cultura, que fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.

No sábado, desfilaram o Bloco Suingue do Icarahy e as Escolas de Samba Dragões Unidos da Vila, Estrela do Samba de Tibiriçá e Mocidade Unida da Vila Falcão. Já na segunda, o público caiu no samba com o Bloco Fiel Macabra e as Escolas de Samba Estação Primeiro de Agosto, Tradição da Zona Leste e Coroa Imperial da Grande Cidade.

A Comissão Julgadora que vai avaliar o desfile das escolas de samba será composta por 18 julgadores, com dois jurados para cada um dos nove quesitos a serem avaliados:
- Bateria
- Harmonia
- Samba-enredo
- Comissão de Frente
- Evolução
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira
- Alegorias e Adereços
- Enredo
- Fantasias

Já a Comissão Julgadora que vai avaliar o desfile dos blocos será composta por dez julgadores, com dois jurados para cada um dos cinco quesitos a serem avaliados:
- Bateria
- Samba-enredo
- Evolução e Empolgação
- Enredo
- Fantasias, Alegorias e Adereços

