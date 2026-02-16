O Carnaval 2026 em Bauru, que começou na noite de sábado (14) com o desfile de três escolas de samba e um bloco na avenida Jorge Zaiden, teve sequência nesta segunda-feira (16) com as apresentações do Bloco Fiel Macabra (20h), Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto (20h50), Escola de Samba Tradição da Zona Leste (22h) e Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade (23h10).

Reforçando seu compromisso com a informação e a valorização da cultura e das comunidades locais, assim como no sábado, o JCNET/Jornal da Cidade fez nesta segunda a transmissão completa e ao vivo da festa popular, com exibição pelo seu canal oficial no YouTube, o JCNETBAURU, e portal JCNET.

A apuração dos resultados está marcada para quarta-feira (18), às 15h, no Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva", na Secretaria de Cultura, que fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. A Comissão Julgadora que vai avaliar o desfile das escolas de samba irá analisar nove quesitos. Em relação aos blocos, serão avaliados cinco quesitos.