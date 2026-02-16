Além dos desfiles na avenida, o clima de Carnaval continua nos clubes e espaços de lazer de Bauru, com bailes, matinês e programação para toda a família nesta segunda e terça-feira (16 e 17). Confira as opções:

BAURU TÊNIS CLUBE

O tradicional BTC Folia segue nesta terça-feira (17), das 12h às 17h, com matinê e o retorno do Banho à Fantasia no parque aquático do clube. A programação inclui recreação da PousaDaHora, show do grupo SpirraSamba e DJ com marchinhas. Para a matinê, sócios têm entrada gratuita.