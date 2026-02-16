Além dos desfiles na avenida, o clima de Carnaval continua nos clubes e espaços de lazer de Bauru, com bailes, matinês e programação para toda a família nesta segunda e terça-feira (16 e 17). Confira as opções:
BAURU TÊNIS CLUBE
O tradicional BTC Folia segue nesta terça-feira (17), das 12h às 17h, com matinê e o retorno do Banho à Fantasia no parque aquático do clube. A programação inclui recreação da PousaDaHora, show do grupo SpirraSamba e DJ com marchinhas. Para a matinê, sócios têm entrada gratuita.
O Bauru Tênis Clube fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176, Vila Serrão. Informações pelo telefone e WhatsApp (14) 3235-0500 e pelo Instagram @btc_baurutenisclube.
ALAMEDA RODOSERV CENTER
O Alameda Rodoserv Center promove matinês nesta terça-feira (17), das 16h às 20h, no Alameda Hall. A programação conta com brinquedos acompanhados por monitores, DJ com músicas carnavalescas e hits atuais, além da presença de cosplays de heróis e princesas.
Os ingressos custam R$ 9,90 para crianças de 4 a 12 anos e R$ 13,90 para os demais. Crianças de até 3 anos não pagam. As entradas podem ser adquiridas no local ou pelo site ingressosalameda.com.br.
O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55. Informações pelo telefone (14) 3321-5000.
ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA
A Associação Luso Brasileira de Bauru realiza, nesta segunda-feira (16), mais uma edição do Carna Folia Luso 2026. A festa começa às 21h, no Deck Piscina, com show da Banda Boca de Leite, que promete animar o público com samba, marchinhas e clássicos carnavalescos.
O restaurante do clube funcionará durante o evento. A Luso está localizada na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 336, Chácaras Bauruenses. Informações pelo telefone (14) 3313-9565.