16 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ATÉ TERÇA-FEIRA

Carnaval 2026: folia segue hoje e amanhã nos clubes em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
No BTC, foliões se reuniram no sábado (14), no salão social
No BTC, foliões se reuniram no sábado (14), no salão social

Além dos desfiles na avenida, o clima de Carnaval continua nos clubes e espaços de lazer de Bauru, com bailes, matinês e programação para toda a família nesta segunda e terça-feira (16 e 17). Confira as opções:

BAURU TÊNIS CLUBE

O tradicional BTC Folia segue nesta terça-feira (17), das 12h às 17h, com matinê e o retorno do Banho à Fantasia no parque aquático do clube. A programação inclui recreação da PousaDaHora, show do grupo SpirraSamba e DJ com marchinhas. Para a matinê, sócios têm entrada gratuita.

O Bauru Tênis Clube fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176, Vila Serrão. Informações pelo telefone e WhatsApp (14) 3235-0500 e pelo Instagram @btc_baurutenisclube.

ALAMEDA RODOSERV CENTER

O Alameda Rodoserv Center promove matinês nesta terça-feira (17), das 16h às 20h, no Alameda Hall. A programação conta com brinquedos acompanhados por monitores, DJ com músicas carnavalescas e hits atuais, além da presença de cosplays de heróis e princesas.

Os ingressos custam R$ 9,90 para crianças de 4 a 12 anos e R$ 13,90 para os demais. Crianças de até 3 anos não pagam. As entradas podem ser adquiridas no local ou pelo site ingressosalameda.com.br.

O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55. Informações pelo telefone (14) 3321-5000.

ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA

A Associação Luso Brasileira de Bauru realiza, nesta segunda-feira (16), mais uma edição do Carna Folia Luso 2026. A festa começa às 21h, no Deck Piscina, com show da Banda Boca de Leite, que promete animar o público com samba, marchinhas e clássicos carnavalescos.

O restaurante do clube funcionará durante o evento. A Luso está localizada na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 336, Chácaras Bauruenses. Informações pelo telefone (14) 3313-9565.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários