Do samba ao axé, o especial Carnavais das Cidades apresenta o show Soul Bahia da cantora bauruense Jô Moura. E o forró do grupo Calango Doido embala a tarde de domingo.
No palco, o espetáculo da Cia Navega Jangada, “Os Quatro Cantos de Elpídio”, traz uma história sobre música, carnavais e festeiros. Enquanto para os pequenos, de forma divertida, as palhaças do espetáculo Parapapel contam tradicionais histórias infantis.
O Sesc fica na avenida Aureliano Cardia, 6-71. Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
Confira a Programação da semana:
TERÇA – DIA 17
Exposição
Sesc Verão | Meninas de Ouro - 1994
A exposição propõe um resgate histórico da trajetória das atletas da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo de Basquete de 1994. A conquista do primeiro lugar, que em 2024 completou 30 anos, foi um marco para o basquete brasileiro, consagrando jogadoras como Janeth, Hortência e Paula.
Visitação Até 15/3. Terça a sexta. 13h às 21h30. Sábados e domingos. 10h às 18h30.
Espaço de Exposições. Grátis. Todas as idades.
Tecnologias e Artes
Carnavais das Cidades | Oficina | Mini Estandarte Iluminado
Com Sitio do Astronauta
Combina-se técnicas de bordado com eletrônica básica para criar estandartes personalizados que se iluminam quando ligados à bateria. O participante escolhe o desenho, que pode ser feito à mão ou a partir de um molde, e depois de transpor o desenho para o tecido de algodão e bordar, coloca-se o LED para iluminar.
Dia 17. Terça. 11h às 13h30 (turma 1) e 14h às 17h (turma 2).
Espaço de Tecnologias e Artes. 25 vagas. Entrega de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência. Grátis. A partir de 7 anos.
Crianças
Carnavais das Cidades | Oficina | Tiaras Criativas
Com equipe de educadores em atividades infantojuvenis do Sesc Bauru
Carnaval com criatividade na cabeça! Nesta atividade é possível customizar tiaras com sua imaginação e personalidade.
Dia 17. Terça. 14h às 16h.
Sala de Múltiplo Uso 2/3. Inscrições no horário e local da atividade. Grátis. Todas as idades. Para crianças acompanhadas de um responsável adulto durante a atividade.
Música
Carnavais das Cidades | Show | Soul Bahia
Com uma seleção de músicas baianas mais tocadas nos carnavais de todos os tempos, a cantora bauruense Jô Moura, acompanhada de banda, realiza um show de axé music, tendo como referência a musicalidade de Ivete Sangalo, Araketu, Netinho, Claudia Leitte, Terra Samba, Daniela Mercury, Timbalada, Olodum e diversos outros artistas emblemáticos dos carnavais de Salvador.
Dia 17. Terça. 16h30.
Ginásio. Grátis. Livre.
QUARTA – DIA 18
UNIDADE FECHADA
QUINTA – DIA 19
Tecnologias e Artes
Oficina | Varinhas Mágicas
Com Coletivo Tempo Arte
Vivência criativa e poética, que une elementos naturais, bambu, galhos, fibras, sementes, cristais, tecidos e materiais reaproveitados. O percurso de experimentação e criação artesanal, inclui técnicas de pintura, amarração e composição necessária para construção de uma varinha mágica única.
Dias 19 e 20. Quinta e sexta. 18h30 às 21h30.
Espaço de Tecnologias e Artes.
16 vagas por turma. Retirada de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência.
Grátis. A partir de 7 anos.
SEXTA – DIA 20
Tecnologias e Artes
Ateliê | ETA: Laboratório Aberto
Com Educadores do ETA
O Espaço de Tecnologias e Artes traz ações envolvendo artes visuais e manuais, costura, eletrônica, informática, jogos, modelagem digital, entre outras. No Laboratório Aberto você pode desenvolver seus trabalhos ou dar início a novos projetos, com a assistência dos educadores do espaço. São disponibilizados materiais e ferramentas de uso comum, mas o participante deve trazer materiais específicos.
Dias 20 e 27. Sextas. 14h às 18h.
Espaço de Tecnologias e Artes. 16 vagas. Grátis. A partir de 14 anos.
Teatro
Espetáculo | Os Quatro Cantos de Elpídio
Com Cia. Navega Jangada
O amor de uma menina por uma música! Assim começa a viagem de Catarina pelos quatro cantos, atrás do compositor que toca seu coração com tanta poesia e melodia. Uma história contada e cantada por oito festeiros, que passam por devoções, carnavais e personagens até quem sabe chegar em Elpídio dos Santos, o tão procurado compositor.
Dia 20. Sexta. 20h.
Praça de Entrada. Grátis. Livre.
SÁBADO – DIA 21
Crianças
Primeira Infância | Vivência | Dança Materna para Famílias, Bebês de Colo e Engatinhantes
Com Tatiana Tardioli, bailarina e criadora do Dança Materna
Enquanto os adultos se aquecem e alongam, os bebês permanecem por perto explorando livremente suas possibilidades corporais. Na hora de dançar, há momentos de chão e colo, de forma lúdica, respeitando os interesses e habilidades do bebê e aproveitando sua curiosidade para explorar o contato com os adultos e outras crianças. Materiais variados para brincar e dançar fazem parte da diversão!
Dias 21 e 28. Sábados. 10h30 às 12h.
Sala de Múltiplo Uso 2/3. Retirada de senhas com 30 minutos de antecedência na Loja Sesc. 15 vagas para bebês de colo ou engatinhantes acompanhadas por um responsável adulto. Grátis.
Mediação de Leitura | Histórias com as Mãos
Com Luderia Literária em Libras
Mediação de leitura bilíngue para crianças e famílias, com histórias visuais, jogos de linguagem e livros acessíveis. A atividade aproxima o público da Libras por meio de experiências lúdicas, sensoriais e afetivas, estimulando a imaginação e o contato com a literatura infantil.
Dias 21 e 28. Sábados. 14h às 16h.
Espaço de Leitura. Grátis. Livre. Acessibilidade: Libras
Ateliê | Pequenos Arteiros
Com Paula Brait, educadora do Espaço de Brincar
Espaço dedicado à expressão artística por meio da experimentação de materiais como canetinhas, lápis de cor, tinta, papéis, entre outros, para os pequenos exercerem a criatividade.
Dia 21. Sábado. 14h30 às 16h30.
Hall do Espaço de Brincar. Inscrições no horário e local. Para crianças de 3 a 6 anos acompanhadas por um responsável adulto. Grátis.
Infâncias em Cena | Espetáculo | Parapapel
Com Cia. Pelo Cano
A partir de um cenário composto por folhas de papel em branco que servem de cenário, adereço, figurino e objeto mágico, as palhaças Emily e Manela contam histórias infantis tradicionais. Rapidamente as histórias são desconstruídas comicamente e a imaginação palhacesca das personagens se mistura à trama original das histórias.
Dia 21. Sábado. 16h30.
Convivência. Grátis. Livre.
Meio Ambiente
Oficina | Compostar
Com Arumã Brasil
O que fazer com a casca do ovo, a sobra daquele vegetal ou aquele pedacinho de fruta que estragou? Nesta oficina, os participantes são apresentados às técnicas de manejo para construir e cuidar de uma composteira.
Dia 21. Sábado. 14h às 17h.
Bosque e Espaço de Tecnologias e Artes. 20 vagas. Retirada de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência. Grátis. A partir de 12 anos.
DOMINGO – DIA 22
Crianças
Contação de Histórias | Ser o Que é
Com Marli Pires, professora, pós-graduada em Formação do Leitor e contadora de histórias
A cada domingo, uma história que celebra o prazer de ser exatamente quem somos, revelando que o que nos torna únicos é o que enriquece nosso encontro com o outro e com o mundo. Cada contação convida crianças e famílias a vivenciar, juntas, a alegria de assumir sua própria maneira de existir.
Dias 22/2 e 1/3. Domingos. 11h às 12h.
Espaço de Leitura. Grátis. Livre.
Meio Ambiente
Oficina | Minha Hortinha Lá em Casa
Nesta oficina, os participantes conhecem um pouco mais sobre o plantio e cultivo de temperos, hortaliças e chás e têm a oportunidade de plantar em casa ao escolher sua muda e iniciar a própria horta.
Dia 22. Domingo. 14h às 17h.
Bosque e Espaço de Tecnologias e Artes. 20 vagas. Retirada de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência. Grátis. A partir de 12 anos.
Música
Calango Doido
O projeto musical apresenta outros gêneros musicais tocados em ritmos nordestinos. A formação instrumental preserva o tradicional "trio pé de serra", com sanfona, zabumba e triângulo, porém, de forma moderna e atual, resgata a alegria e animação da festa "Forró".
Dia 22. Domingo. 16h30.
Convivência. Grátis. Livre.