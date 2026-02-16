QUINTA – DIA 19

Tecnologias e Artes

Oficina | Varinhas Mágicas

Com Coletivo Tempo Arte

Vivência criativa e poética, que une elementos naturais, bambu, galhos, fibras, sementes, cristais, tecidos e materiais reaproveitados. O percurso de experimentação e criação artesanal, inclui técnicas de pintura, amarração e composição necessária para construção de uma varinha mágica única.

Dias 19 e 20. Quinta e sexta. 18h30 às 21h30.

Espaço de Tecnologias e Artes.

16 vagas por turma. Retirada de senhas na Loja Sesc com 1 hora de antecedência.

Grátis. A partir de 7 anos.

SEXTA – DIA 20

Tecnologias e Artes

Ateliê | ETA: Laboratório Aberto

Com Educadores do ETA

O Espaço de Tecnologias e Artes traz ações envolvendo artes visuais e manuais, costura, eletrônica, informática, jogos, modelagem digital, entre outras. No Laboratório Aberto você pode desenvolver seus trabalhos ou dar início a novos projetos, com a assistência dos educadores do espaço. São disponibilizados materiais e ferramentas de uso comum, mas o participante deve trazer materiais específicos.

Dias 20 e 27. Sextas. 14h às 18h.

Espaço de Tecnologias e Artes. 16 vagas. Grátis. A partir de 14 anos.

Teatro

Espetáculo | Os Quatro Cantos de Elpídio

Com Cia. Navega Jangada

O amor de uma menina por uma música! Assim começa a viagem de Catarina pelos quatro cantos, atrás do compositor que toca seu coração com tanta poesia e melodia. Uma história contada e cantada por oito festeiros, que passam por devoções, carnavais e personagens até quem sabe chegar em Elpídio dos Santos, o tão procurado compositor.

Dia 20. Sexta. 20h.

Praça de Entrada. Grátis. Livre.