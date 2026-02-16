Os desfiles do Carnaval 2026 continuam nesta segunda-feira (16) em Bauru, na avenida Jorge Zaiden, com programação a partir das 19h30. A noite promete manter o clima de festa e reunir mais um bloco e escolas tradicionais da cidade no segundo dia de apresentações.
A abertura será com a corte real do Carnaval. Às 20h, quem entra na avenida é o Bloco Fiel Macabra. Na sequência, desfila a Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto e, por volta das 22h10, é a vez da Escola de Samba Tradição da Zona Leste levar seu enredo ao público. Encerrando a noite, a Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade fecha o expediente de festa.
BLOCO FIEL MACABRA
O bloco Fiel Macabra levará à avenida cerca de 110 integrantes, na segunda-feira (16), às 20h, informa o diretor de comunicação do bloco Mario Bross. O desfile contará com uma bateria formada por aproximadamente 35 ritmistas, além de três alas, um carro alegórico, um tripé e o estandarte que abre a apresentação. O carro alegórico simboliza o paradoxo entre o amor considerado "normal" e a paixão pelo Corinthians, representando a expulsão do cupido que conduz a amores passageiros, em contraste com um sentimento vivido de forma intensa e definitiva.
Com o enredo "Amor, com loucura se cura", o bloco exalta a paixão que foge à lógica e beira o exagero, mas que se transforma em identidade, força e pertencimento. A proposta é cantar um amor vivido sem freios: pelo carnaval, pela rua, pela bateria, pela coletividade e, sobretudo, pelo Corinthians. "A mensagem é direcionada ao torcedor que vive esse sentimento de forma visceral, mostrando que, na Fiel Macabra, o que muitos chamam de loucura é justamente de onde nasce a cura", conclui Mario.
ESTAÇÃO PRIMEIRO DE AGOSTO
A Estação Primeiro de Agosto desfila na segunda-feira (16), às 21h, com cerca de 300 integrantes e sob a liderança do presidente e fundador Tobias Terceiro.
A escola contará com aproximadamente 40 ritmistas e dois casais de mestre-sala e porta-bandeira: o primeiro formado por Luis Enrique Frabetti, o "Major", e Sara Belasco; e o segundo, mirim, por Maria Luiza e Davi. Para 2026, o enredo "Gurufim à Estrela Dalva" presta uma homenagem póstuma, dentro da tradição do Candomblé, à professora e bailarina Dalva Maria Correa Silva, a Dalva Correa, referência da dança e da arte em Bauru.
Segundo Tobias Terceiro, o desfile busca transmitir uma mensagem de amor e resiliência, unindo o refino do clássico à criatividade e à engenhosidade do carnaval brasileiro. Com uma proposta jovial, politizada e engajada, a Estação Primeiro de Agosto afirma ter uma base sólida.
"Estamos entre as grandes e daremos nosso recado no desfile deste ano. Viemos para ficar e somos ambiciosos", conclui o presidente.
TRADIÇÃO DA ZONA LESTE
A Escola de Samba Tradição da Zona Leste desfila na segunda-feira (16), às 22h10, com a expectativa de levar cerca de 300 integrantes à avenida. A agremiação conta com mestre-sala e porta-bandeira, além de uma bateria formada por aproximadamente 45 ritmistas. O diretor de eventos, Francisco Carlos Saes, destaca que o desfile terá carros alegóricos com esculturas elaboradas, reforçando o cuidado estético da escola para o Carnaval 2026.
Com o enredo "A Índia Encantada Protetora da Floresta", a Tradição da Zona Leste apresenta um samba alegre e envolvente que faz um alerta sobre a destruição das florestas, especialmente da Amazônia, considerada o pulmão do mundo.
Composta por uma comunidade familiar, fiel e apaixonada pelas cores verde e branco, a escola promete levar à avenida a garra de seus integrantes, representada pelo Leão da Zona Leste, símbolo de força e resistência.
COROA IMPERIAL DA GRANDE CIDADE
A Escola de Samba Coroa Imperial desfila na segunda-feira (16), às 23h20, levando para a avenida um enredo em homenagem à Estação Primeira de Mangueira, referência histórica do samba brasileiro e inspiração para a criação da agremiação.
Segundo a presidente Yves Mazaro de Souza, a escola conta com cerca de 250 integrantes, sendo 50 na bateria, e promete apresentar um espetáculo com retratos icônicos dos carnavais da verde e rosa. "A cada batida do surdo, verso do samba-enredo e detalhe das fantasias e alegorias, o público será conduzido por um verdadeiro show de cores, cultura e sentimento", destaca Yves. A proposta é reinterpretar a força, a poesia e a grandeza da Mangueira com a criatividade e a garra da Coroa Imperial, em um desfile pensado para encantar, arrepiar e fazer a arquibancada cantar do começo ao fim, conclui.
HORÁRIOS DOS DESFILES
Segunda-feira - 16 de fevereiro
19h30 - Realeza do Carnaval 2026
20h - Bloco Fiel Macabra
21h - Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto
22h10 - Escola de Samba Tradição da Zona Leste
23h20 - Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade