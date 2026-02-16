Os desfiles do Carnaval 2026 continuam nesta segunda-feira (16) em Bauru, na avenida Jorge Zaiden, com programação a partir das 19h30. A noite promete manter o clima de festa e reunir mais um bloco e escolas tradicionais da cidade no segundo dia de apresentações.

A abertura será com a corte real do Carnaval. Às 20h, quem entra na avenida é o Bloco Fiel Macabra. Na sequência, desfila a Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto e, por volta das 22h10, é a vez da Escola de Samba Tradição da Zona Leste levar seu enredo ao público. Encerrando a noite, a Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade fecha o expediente de festa.

BLOCO FIEL MACABRA