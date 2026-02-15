Uma idosa de 90 anos morreu na noite de sábado (14), após ser atropelada por uma motocicleta na quadra 11 da rua Marcondes Salgado, nas imediações de um centro de compras, no bairro Chácara das Flores, região central de Bauru.
Conforme apurado pela reportagem, a vítima morava sozinha nas proximidades e, ao tentar atravessar a via, por razões a serem esclarecidas, acabou sendo atingida pela moto conduzida por um homem de 47 anos.
Ela foi atendida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois no Pronto-Socorro Central.
De acordo com o boletim de ocorrência, obtido pelo JCNET nesta segunda-feira (16), o nome da vítima é Alice Malini. Consta do registro policial que, no local do acidente, não há faixa de pedestre, estando ela, junto a um semáforo, a aproximadamente 50 metros de distância.
O motociclista informou à Polícia Militar que trafegava pela rua Marcondes Salgado, em velocidade compatível com a via, e que não teve tempo de desviar quando a idosa começou a atravessar a rua. Ele prestou socorro. “Acionei os freios, mas não deu tempo de parar e acabei atropelando-a”, disse ele à corporação.
Alice Malini foi sepultada neste domingo (15) no Crematório Jardim dos Lírios, em Bauru.