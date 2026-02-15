Uma idosa de 90 anos morreu na noite de sábado (14), após ser atropelada por uma motocicleta na quadra 11 da rua Marcondes Salgado, nas imediações de um centro de compras, no bairro Chácara das Flores, região central de Bauru.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima morava sozinha nas proximidades e, ao tentar atravessar a via, por razões a serem esclarecidas, acabou sendo atingida pela moto conduzida por um homem de 47 anos.

Ela foi atendida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois no Pronto-Socorro Central.