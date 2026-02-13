A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, organiza o desfile das escolas de samba e blocos no Carnaval 2026, na avenida Jorge Zaiden, neste sábado (14) e segunda-feira (16). A ordem do desfile foi decidida no final do ano passado, e seguiu a previsão do edital do evento. Para acomodar o público, foi instalada arquibancada com capacidade para cinco mil pessoas.
Nos dois dias, o evento terá início a partir das 19h30. Em cada dia, vão desfilar um bloco e três escolas samba. A Secretaria de Cultura destaca que os blocos e escolas de samba devem estar preparados para entrar sem atrasos, sob pena de perda de pontos. Nos últimos dias, a região da avenida Jorge Zaiden recebeu melhorias para que o desfile possa ocorrer com toda a estrutura necessária. A Emdurb vai atuar com as interdições e a organização do trânsito. A Secretaria de Aprovação de Projetos realizou o sorteio para a instalação das barracas e trailers do comércio ambulante que vão funcionar na área de alimentação do evento.
A Secretaria de Cultura destaca que o público pode entrar com caixas térmicas, porém é proibida a presença de garrafas de vidro e utensílios cortantes. Além disso, é proibido o uso de rojões e fogos de artifício, tanto por parte do público como também das escolas de samba e blocos, que foram devidamente notificados sobre a necessidade de cumprimento da lei municipal que proíbe os rojões e fogos. O evento contará com seguranças contratados pelo município e com a Polícia Militar (PM), para garantir a segurança do público.
A entrada para o evento é gratuita. A seguir, a ordem do desfile.
Dia 14/02 (sábado)
19h30 - Realeza
20h – Bloco Suingue do Icarahy
20h50 – Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
22h – Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá
23h10 – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão
Dia 16/02 (2ª feira)
19h30 - Realeza
20h – Bloco Fiel Macabra
20h50 – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto
22h – Escola de Samba Tradição da Zona Leste
23h10 – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade
Apuração
A apuração dos resultados está marcada para o dia 18 de fevereiro, quarta-feira, às 15h. A apuração será no Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’, na Secretaria de Cultura, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.
A Comissão Julgadora que vai avaliar o desfile das escolas de samba será composta por 18 julgadores, com dois jurados para cada um dos nove quesitos a serem avaliados.
- Bateria
- Harmonia
- Samba-enredo
- Comissão de Frente
- Evolução
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira
- Alegorias e Adereços
- Enredo
- Fantasias
A Comissão Julgadora que vai avaliar o desfile dos blocos será composta por dez julgadores, com dois jurados para cada um dos cinco quesitos a serem avaliados.
- Bateria
- Samba-enredo
- Evolução e Empolgação
- Enredo
- Fantasias, Alegorias e Adereços