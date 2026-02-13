A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, organiza o desfile das escolas de samba e blocos no Carnaval 2026, na avenida Jorge Zaiden, neste sábado (14) e segunda-feira (16). A ordem do desfile foi decidida no final do ano passado, e seguiu a previsão do edital do evento. Para acomodar o público, foi instalada arquibancada com capacidade para cinco mil pessoas.

Nos dois dias, o evento terá início a partir das 19h30. Em cada dia, vão desfilar um bloco e três escolas samba. A Secretaria de Cultura destaca que os blocos e escolas de samba devem estar preparados para entrar sem atrasos, sob pena de perda de pontos. Nos últimos dias, a região da avenida Jorge Zaiden recebeu melhorias para que o desfile possa ocorrer com toda a estrutura necessária. A Emdurb vai atuar com as interdições e a organização do trânsito. A Secretaria de Aprovação de Projetos realizou o sorteio para a instalação das barracas e trailers do comércio ambulante que vão funcionar na área de alimentação do evento.

A Secretaria de Cultura destaca que o público pode entrar com caixas térmicas, porém é proibida a presença de garrafas de vidro e utensílios cortantes. Além disso, é proibido o uso de rojões e fogos de artifício, tanto por parte do público como também das escolas de samba e blocos, que foram devidamente notificados sobre a necessidade de cumprimento da lei municipal que proíbe os rojões e fogos. O evento contará com seguranças contratados pelo município e com a Polícia Militar (PM), para garantir a segurança do público.