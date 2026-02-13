Jaú - Na tarde desta sexta-feira (13), a Polícia Militar (PM) foi acionada na rua Quintino Bocaiuva, na região central de Jaú (47 quilômetros de Bauru), após funcionários da CPFL relatarem terem sido ameaçados com espingarda por um comerciante durante execução de serviço de corte de energia elétrica por inadimplência.

Segundo os relatos, o responsável pelo estabelecimento portava uma arma de pressão e afirmou que não permitiria a realização do trabalho e que iria derrubar os funcionários caso eles utilizassem a escada para acessar a rede.

A equipe da PM interveio de forma imediata e o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de ameaça. A espingarda foi apreendida. Todos os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada.