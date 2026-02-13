13 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CHEIA DO RIO

Nível do Tietê sobe e inunda parte da orla de Barra Bonita; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução facebook Acontece Barra

Com as chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Tietê, em Barra Bonita, subiu na noite desta quinta-feira (12), o que ocasionou o alagamento da parte mais baixa da orla, na rampa da Marina Municipal. O vídeo do alagamento foi divulgado pelo site Acontece Barra.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Barra Bonita, a cheia não está afetando a cidade nem os quiosques, que ficam na parte mais alta da orla. “As outras áreas que estão inundadas não têm construções nem acesso da população. São apenas as margens do rio”, informou a assessoria.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa AES Tietê, responsável pela barragem localizada na cidade, informa que o nível do rio voltará ao normal em algumas horas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários