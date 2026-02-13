Com as chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Tietê, em Barra Bonita, subiu na noite desta quinta-feira (12), o que ocasionou o alagamento da parte mais baixa da orla, na rampa da Marina Municipal. O vídeo do alagamento foi divulgado pelo site Acontece Barra.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Barra Bonita, a cheia não está afetando a cidade nem os quiosques, que ficam na parte mais alta da orla. “As outras áreas que estão inundadas não têm construções nem acesso da população. São apenas as margens do rio”, informou a assessoria.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa AES Tietê, responsável pela barragem localizada na cidade, informa que o nível do rio voltará ao normal em algumas horas.