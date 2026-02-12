A Escola de Samba Coroa Imperial desfila na segunda-feira (16), às 23h20, levando para a avenida Jorge Zaiden um enredo em homenagem à Estação Primeira de Mangueira, referência histórica do samba brasileiro e inspiração para a criação da agremiação. Segundo a presidente Yves Mazaro de Souza, a escola conta com cerca de 250 integrantes, sendo 50 na bateria, e promete apresentar um espetáculo com retratos icônicos dos carnavais da verde e rosa.

"A cada batida do surdo, verso do samba-enredo e detalhe das fantasias e alegorias, o público será conduzido por um verdadeiro show de cores, cultura e sentimento", destaca Yves.