Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade desfila na 2ª

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian/JC Arquivo
Segundo a presidente Yves Mazaro de Souza, a escola conta com cerca de 250 integrantes, sendo 50 na bateria
A Escola de Samba Coroa Imperial desfila na segunda-feira (16), às 23h20,  levando para a avenida Jorge Zaiden um enredo em homenagem à Estação Primeira de Mangueira, referência histórica do samba brasileiro e inspiração para a criação da agremiação. Segundo a presidente Yves Mazaro de Souza, a escola conta com cerca de 250 integrantes, sendo 50 na bateria, e promete apresentar um espetáculo com retratos icônicos dos carnavais da verde e rosa.

"A cada batida do surdo, verso do samba-enredo e detalhe das fantasias e alegorias, o público será conduzido por um verdadeiro show de cores, cultura e sentimento", destaca Yves.

