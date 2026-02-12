A Estação Primeiro de Agosto desfila nesta segunda-feira (16), às 21h, na avenida Jorge Zaiden, com cerca de 300 integrantes, sob a liderança do presidente e fundador Tobias Terceiro. A escola contará com aproximadamente 40 ritmistas e dois casais de mestre-sala e porta-bandeira: o primeiro formado por Luis Enrique Frabetti, o "Major", e Sara Belasco; e o segundo, mirim, por Maria Luiza e Davi.

Para 2026, o enredo "Gurufim à Estrela Dalva" presta uma homenagem póstuma, dentro da tradição do Candomblé, à professora e bailarina Dalva Maria Correa Silva, a Dalva Correa — referência da dança e da arte em Bauru. Segundo Tobias Terceiro, o desfile busca transmitir uma mensagem de amor e resiliência, unindo o refino do clássico à criatividade e à engenhosidade do carnaval brasileiro.