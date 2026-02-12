12 de fevereiro de 2026
JCNET FOLIA 2026

A Estrela do Samba de Tibiriça: a riqueza não vem do dinheiro

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian/JC Arquivo
Com o enredo 'Respeita Nossa Ancestralidade — Somos Ricos e Nem é de Dinheiro que Estamos Falando'
A Estrela do Samba de Tibiriçá desfila neste sábado (14), às 22h10, na avenida Jorge Zaiden no Carnaval de rua de Bauru, exaltando a ancestralidade brasileira. A agremiação reúne cerca de 240 integrantes e é presidida por Dulcineia Cosmo Leizico. O destaque é o casal Eltinho e Mada, unidos há 67 anos, que simboliza a resistência do carnaval enquanto ela enfrenta um tratamento de saúde. A bateria é comandada pelo mestre Marquinho Pires e conta com cerca de 40 ritmistas.

Com o enredo "Respeita Nossa Ancestralidade — Somos Ricos e Nem é de Dinheiro que Estamos Falando", a escola propõe uma reflexão sobre a ancestralidade como a maior riqueza do povo brasileiro, valorizando as matrizes indígena, europeia e africana.

Comentários