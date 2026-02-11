O diretor Mario Bross revelou os preparativos do bloco Fiel Macabra para o desfile de segunda-feira (16), às 20h, na avenida Jorge Zaiden. Com cerca de 110 integrantes e 35 ritmistas, a apresentação trará uma alegoria que simboliza a intensidade da paixão corinthiana em contraste com amores passageiros.

Sob o enredo “Amor, com loucura se cura”, o bloco promete exaltar a entrega visceral da torcida.

Mario destaca que a mensagem central é transformar o que muitos chamam de loucura em identidade e pertencimento, celebrando o amor incondicional pelo Corinthians.