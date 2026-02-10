Na manhã desta terça-feira (10), a Câmara Municipal de Bauru promoveu uma Reunião Pública para discutir o andamento da implantação do Complexo de Poços “Val de Palmas”, projeto considerado estratégico para o abastecimento de água da região Oeste da cidade, que enfrenta recorrentes problemas de escassez hídrica. O encontro foi realizado por iniciativa da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Transportes, presidida pelo vereador Mané Losila (MDB), que tem Dário Dudário (PSD) e Emerson Construtor (Podemos) como membros.

Durante a reunião, vereadores manifestaram preocupação com a lentidão na execução das obras e cobraram maior efetividade da Administração Municipal e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), destacando a urgência das intervenções para evitar o agravamento da crise hídrica na região.

O projeto prevê a perfuração de quatro poços profundos — P1, P2, P3 e P4 — para captação de água do Aquífero Guarani. No entanto, até o momento, apenas o poço P2 teve sua perfuração iniciada, em outubro de 2025, por meio de contrapartida da construtora Pacaembu. Segundo o presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, o poço já atingiu 404 metros de profundidade, mas ainda precisa chegar aos 600 metros para alcançar a vazão necessária.