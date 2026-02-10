Estreando no Carnaval de rua de Bauru 2026, o bloco Suingue do Icarahy sobe a avenida Jorge Zaiden neste sábado (14) com 110 integrantes e 35 ritmistas. A agremiação, que foi apadrinhada pela escola de samba Estação Primeiro de Agosto, chega com a missão de resgatar a memória do antigo Clube Icaraí, um espaço histórico de lazer e resistência da população negra da cidade, marcado pela exclusão social de seu tempo.

Apostando na estética dos blocos afro e nas cores branco e lilás, o grupo apresenta o enredo “Yaya Masemba: do semba ao samba”, celebrando a herança ancestral e a identidade negra. O fundador Tobias Ferreira Gomes Terceiro destaca que o projeto vai além da festa, fortalecendo o pertencimento através do conceito Sankofa: a sabedoria de olhar para o passado para fortalecer o presente.