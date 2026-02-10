O Encontro dos Sambistas abre a programação oficial de Carnaval do Sesc Bauru na próxima sexta-feira, dia 13 de fevereiro, reunindo sambistas da cidade em uma roda dedicada ao samba de raiz. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Criado em 2009, o Encontro dos Sambistas tornou-se uma das principais tradições do samba na cidade. A proposta surgiu a partir da reunião de sambistas locais e, ao longo dos anos, consolidou-se como um espaço permanente de valorização do gênero, reunindo diferentes gerações de músicos e fortalecendo a cena cultural. O projeto passou a integrar o calendário cultural, com edições realizadas tradicionalmente no aniversário de Bauru.

Nesta edição que inaugura o Carnaval no Sesc Bauru, o encontro apresenta repertório baseado no samba de raiz, com clássicos de nomes fundamentais do gênero, como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz. A roda mantém o formato tradicional que caracteriza o encontro, com participação ativa do público, que canta junto, acompanha o ritmo batendo na palma da mão, transformando a roda em uma celebração coletiva.

Serviço