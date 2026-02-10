O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru afastou de forma preventiva quatro diretores após o recebimento de uma denúncia de irregularidades e a abertura de sindicâncias administrativas. A medida foi publicada no Diário Oficial no sábado (7) e os nomes não foram divulgados.

O caso ganhou repercussão após ser divulgado pela vereadora Estela Almagro (PT) em suas redes sociais. A denúncia envolve supostas irregularidades na manutenção de caminhões da autarquia. Segundo relato feito à parlamentar pelo proprietário de uma oficina mecânica, os responsáveis pela frota do DAE teriam solicitado que ele elaborasse três orçamentos para os mesmos serviços, prática que indicaria direcionamento.

Ainda conforme informação do site ContraPonto Digital, do jornalista Nelson Itaberá, uma pessoa teria entrado em contato com a oficina oferecendo-se para quitar uma dívida de pouco mais de R$ 1,3 mil referente à troca dos freios traseiros do caminhão 239 da frota, valor que não teria sido pago pelo DAE.