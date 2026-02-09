A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, assinou nesta segunda-feira (9) a ordem de serviço para a construção de duas Unidades de Saúde da Família (USF), uma no 9 de Julho/Fortunato Rocha Lima, e a outra no Parque Roosevelt. As contratações são integradas e abrangem tanto a elaboração dos projetos necessários como a execução das obras. A ordem de serviço foi assinada pela prefeita Suéllen Rosim, com a participação dos secretários de Saúde, Márcio Cidade Gomes, e de Infraestrutura, Pérola Zanotto, além da empresa vencedora das licitações, que será a responsável pelos projetos e construções.

O prazo para a entrega é de até dois anos. Cada unidade atenderá até 12 mil pessoas. Os recursos para as novas unidades foram viabilizados após o município ter projetos aprovados no PAC do governo federal. O município colocará recursos próprios para complementar o montante necessário para as construções.

A USF do 9 de Julho/Fortunato Rocha Lima será construída no quarteirão 2 da rua Benedito Daniel, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, com investimento de R$ 4.897.567,39, sendo R$ 2.765.371,00 de recursos federais e R$ 2.132.196,39 de recursos próprios do município.