Um jovem de 23 anos foi esfaqueado após uma discussão ocorrida no início da madrugada desta segunda-feira (9), no Parque Jaraguá, em Bauru. Ele está internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma. O autor do crime fugiu e não havia sido identificado até o registro do boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o BO, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, em estado grave, por volta da 0h45, após ser alvo de facadas na lateral esquerda do tórax. Após ser intubada, ela foi transferida para o Hospital de Base (HB), onde passou por cirurgia e segue internada na UTI, em coma.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da UPA e apurou que o jovem foi golpeado após uma discussão em via pública e socorrido por populares. A tentativa de homicídio é investigada por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.