11 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
AUTOR FUGIU

Jovem é internado na UTI, em coma, após ser esfaqueado em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A tentativa de homicídio é investigada por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru
A tentativa de homicídio é investigada por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado após uma discussão ocorrida no início da madrugada desta segunda-feira (9), no Parque Jaraguá, em Bauru. Ele está internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma. O autor do crime fugiu e não havia sido identificado até o registro do boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o BO, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista, em estado grave, por volta da 0h45, após ser alvo de facadas na lateral esquerda do tórax. Após ser intubada, ela foi transferida para o Hospital de Base (HB), onde passou por cirurgia e segue internada na UTI, em coma.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela equipe médica da UPA e apurou que o jovem foi golpeado após uma discussão em via pública e socorrido por populares. A tentativa de homicídio é investigada por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários