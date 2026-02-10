O filme musical 'In the Shadows', criação de Alex Viegas, artista visual e técnico em computação residente em Bauru, foi selecionado para o Lift-Off Global Network – Berlin 2026, na Alemanha. Desenvolvida com o uso de inteligência artificial (IA), a obra marca mais um reconhecimento internacional da produção, que vem ganhando destaque em festivais ao redor do mundo.

Segundo o criador, o projeto nasceu em fevereiro de 2025. Protagonizado pelo personagem gerado por tecnologia inovadora Bryan Stenler, o musical constrói sua narrativa a partir de camadas que exploram arte, dor, superação e beleza de forma intimista. “Cada cena carrega a essência de um universo pessoal, criado a partir do silêncio”, explica Alex.

Mais do que um filme, 'In the Shadows' se apresenta como um manifesto sensorial em forma de arte, aponta o criador. A obra já percorreu diferentes países e acumula 10 seleções oficiais em festivais internacionais.