A relação entre Cohab-Bauru e o comando da Caixa Econômica Federal tem duas faces em Brasília (DF). A mesma instituição federal que agora já parte pra cima do Município (para tentar receber dívida bilionária da companhia) assina no Judiciário Federal acordo de pagamento de R$ 210 milhões por execuções de sentença com valor atual que somam R$ 1,4 bilhão com uma só construtora credora. O acerto põe fim a uma das várias ações de perdas e danos cobradas por construtoras por atrasos nos repasses nos pagamentos pela Caixa Federal durante a construção de diversos núcleos habitacionais, no passado. A Cohab foi a administradora, mas quem pagava era a Caixa.

Mas, em alguns casos, a conta ficou com a Cohab ou, no máximo, o Judiciário entendeu que a obrigação é solidária. É o caso de um dos contratos do Núcleo Bauru XXV, cujas obras foram da Jakef Engenharia. A Justiça definiu que Cohab e Caixa devem responder pelo pagamento dos prejuízos causados durante a construção das moradias. Derrotada em outros tantos processos, neste a Caixa adotou acordo de pagamento no valor de R$ 210 milhões. A apuração pericial das execuções aponta o valor atual dos prejuízos em R$ 1,4 bilhão.

Apuramos que o Jurídico do banco federal efetuou o depósito integral em juízo, ainda em setembro de 2025. Todos também já assinaram o acordo. A homologação só se arrasta até este início de 2026 por divergências na distribuição de valores milionários de honorários, entre as partes. Mas isso também está sendo ajustado pelos credores.