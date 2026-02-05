06 de fevereiro de 2026
MANDADO EM ABERTO

Preso em Bauru homem que deve mais de R$ 62 mil em pensão

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Tisa Moraes/JC Imagens
Homem foi apresentado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia
Homem foi apresentado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta quinta-feira (5), em Bauru, um homem de 52 anos que teve mandado de prisão expedido pela Justiça em razão do não pagamento de pensão alimentícia. A dívida, de acordo com boletim de ocorrência (BO), calculada até agosto de 2024, era de R$ 62,8 mil.

O homem foi abordado após uma equipe da PM em patrulhamento pelo Núcleo Mary Dota receber alerta de um sistema de segurança informando sobre um procurado pela Justiça, com mandado de prisão civil em aberto.

Ele foi apresentado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

