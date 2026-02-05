A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde desta quinta-feira (5), em Bauru, um homem de 52 anos que teve mandado de prisão expedido pela Justiça em razão do não pagamento de pensão alimentícia. A dívida, de acordo com boletim de ocorrência (BO), calculada até agosto de 2024, era de R$ 62,8 mil.

O homem foi abordado após uma equipe da PM em patrulhamento pelo Núcleo Mary Dota receber alerta de um sistema de segurança informando sobre um procurado pela Justiça, com mandado de prisão civil em aberto.

Ele foi apresentado no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.