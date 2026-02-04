Jaú - A cidade de Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebeu, nesta quarta-feira (4), uma operação médica de alta complexidade, que contou com apoio da Polícia Militar (PM). A corporação realizou a escolta da equipe responsável pela retirada de órgãos de um bebê de apenas três meses, na Santa Casa de Jaú, destinados a transplante em São Paulo.
A missão começou logo após o pouso de uma aeronave em uma pista particular de Jaú. A equipe médica, composta por dois médicos e um biomédico, desembarcou trazendo os equipamentos necessários para o procedimento.
A PM acompanhou todo o deslocamento até a Santa Casa, garantindo segurança e agilidade no trajeto. No hospital, os profissionais realizaram a retirada dos órgãos, que foram acondicionados em duas caixas especiais.
Concluída a etapa hospitalar, a PM novamente assumiu a escolta da ambulância até o ponto de decolagem, assegurando que o transporte ocorresse sem intercorrências e com agilidade. De Jaú, os órgãos seguiram na aeronave para o Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, referência nacional em transplantes.
"O trabalho coordenado entre a equipe médica e a PM foi essencial para que todo o processo fosse realizado dentro do tempo necessário, preservando a viabilidade dos órgãos e garantindo que chegassem ao destino final em condições adequadas", ressalta a corporação, em nota.
"A operação evidencia a importância da atuação conjunta entre forças de segurança e profissionais da saúde em missões que envolvem vidas e exigem precisão logística. A Polícia Militar demonstrou eficiência e comprometimento, reforçando seu papel de apoio em situações críticas e de grande impacto social".