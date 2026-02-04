Jaú - A cidade de Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebeu, nesta quarta-feira (4), uma operação médica de alta complexidade, que contou com apoio da Polícia Militar (PM). A corporação realizou a escolta da equipe responsável pela retirada de órgãos de um bebê de apenas três meses, na Santa Casa de Jaú, destinados a transplante em São Paulo.

A missão começou logo após o pouso de uma aeronave em uma pista particular de Jaú. A equipe médica, composta por dois médicos e um biomédico, desembarcou trazendo os equipamentos necessários para o procedimento.

A PM acompanhou todo o deslocamento até a Santa Casa, garantindo segurança e agilidade no trajeto. No hospital, os profissionais realizaram a retirada dos órgãos, que foram acondicionados em duas caixas especiais.