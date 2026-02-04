Botucatu - Por meio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil apreendeu, na tarde desta terça-feira (3), uma grande quantidade de mercadorias de origem suspeita, sem nota fiscal, avaliadas em cerca de R$ 80 mil, durante diligência realizada em uma hospedaria localizada na região central da cidade.

Investigadores da Especializada receberam informação anônima indicando que o local estaria sendo utilizado para armazenar produtos de origem ilícita. No imóvel, a equipe encontrou 75 itens, sendo 21 pneus aro 14, 19 televisores de 32 polegadas, 21 fogões, três lavadoras, oito refrigeradores, dois escapamentos para motocicletas, uma coifa e dois kits de pintura.

De acordo com a Polícia Civil, todos os produtos eram novos, embalados, sem sinais de uso, e destinados a diferentes pessoas de diversas cidades, com datas de entrega previstas para 2024 e 2025, o que reforça a suspeita de que sejam produtos furtados ou roubados. "Nenhuma pessoa se apresentou como proprietária dos objetos", informou, por meio de nota.