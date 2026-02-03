A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios e venda irregular de bens inservíveis da Emdurb deu um novo passo nesta terça-feira (3). Os depoimentos revelaram fragilidades na fiscalização interna da empresa. Os três atuais membros do Conselho Fiscal da Emdurb confirmaram que não analisaram as contas do período investigado pela CEI — o último mês avaliado foi agosto de 2025 — e chamou a atenção dos vereadores o fato de nenhum deles possuir formação contábil ou econômica, nem receber suporte técnico para exercer a função.
Outro ponto de destaque foi o depoimento da gerente jurídica da Emdurb, Silvia Danielly Moreira de Abreu, que afirmou ter orientado a não adoção de medidas imediatas após denúncia anônima, para não prejudicar a sindicância instaurada. Segundo ela, o entendimento teria sido reforçado em reunião com o Ministério Público, que orientou pela preservação do patrimônio público e posterior ressarcimento dos valores envolvidos, como no caso da venda irregular de telhas do Terminal Rodoviário.
Ao final da sétima reunião do colegiado, a vereadora Estela Almagro (PT) formalizou uma representação por falso testemunho contra a ex-presidente da empresa municipal Gislaine Magrini, que será encaminhada à Polícia Civil.
Segundo a parlamentar, há contradições nas declarações prestadas por Gislaine em oitiva realizada no dia 9 de janeiro, além de informações que não foram confirmadas por outros depoentes, como o suposto desconhecimento da venda irregular de bens da Emdurb e a origem dos recursos usados para mobiliar a sala da presidência. Estela afirmou ainda que novas representações poderão ser apresentadas caso outros depoentes faltem com a verdade.
A CEI também ouviu explicações sobre o cancelamento do afastamento do gerente de Limpeza Pública da Emdurb e sobre a relação entre a empresa municipal, o Gabinete da Prefeita e o Ministério Público no andamento do caso.
A próxima reunião da CEI foi reagendada para o dia 10 de fevereiro, às 14h, quando novos gestores e servidores da Emdurb devem prestar depoimento, dando continuidade às investigações.