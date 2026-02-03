A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios e venda irregular de bens inservíveis da Emdurb deu um novo passo nesta terça-feira (3). Os depoimentos revelaram fragilidades na fiscalização interna da empresa. Os três atuais membros do Conselho Fiscal da Emdurb confirmaram que não analisaram as contas do período investigado pela CEI — o último mês avaliado foi agosto de 2025 — e chamou a atenção dos vereadores o fato de nenhum deles possuir formação contábil ou econômica, nem receber suporte técnico para exercer a função.

Outro ponto de destaque foi o depoimento da gerente jurídica da Emdurb, Silvia Danielly Moreira de Abreu, que afirmou ter orientado a não adoção de medidas imediatas após denúncia anônima, para não prejudicar a sindicância instaurada. Segundo ela, o entendimento teria sido reforçado em reunião com o Ministério Público, que orientou pela preservação do patrimônio público e posterior ressarcimento dos valores envolvidos, como no caso da venda irregular de telhas do Terminal Rodoviário.

Ao final da sétima reunião do colegiado, a vereadora Estela Almagro (PT) formalizou uma representação por falso testemunho contra a ex-presidente da empresa municipal Gislaine Magrini, que será encaminhada à Polícia Civil.