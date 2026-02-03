A prefeita Suéllen Rosim (PSD) recebeu nesta segunda-feira (2) a visita do embaixador da República Dominicana no Brasil, Robert Takata. A visita institucional contou com as presenças de Abel Smorduc e Victória Esteves, da Embaixada da República Dominicana, e do cônsul-geral da República Dominicana em São Paulo, Hanoi Sanchez. Os dominicanos estiveram em Bauru para uma homenagem na Facop, instituição de ensino superior voltada ao ensino e especialização na área de odontologia. Pela instituição, participaram do encontro o representante da Facop na República Dominicana, Erick Nuñez, e o diretor de Marketing e Novos Negócios da Facop, Flávio Domingues.

Na reunião, os representantes do país caribenho destacaram a tradição de Bauru na odontologia, sendo uma das principais referências na América Latina, e a importância da troca de experiências entre profissionais e estudantes dos dois países. A prefeita Suéllen Rosim agradeceu a visita e também reforçou a força do município na odontologia. “Bauru é privilegiada na odontologia, com instituições de ensino superior de destaque, recebendo estudantes de diversos países. Agradecemos a presença do embaixador, do cônsul-geral e dos representantes da Facop, demonstrando que Bauru é uma referência para a América Latina”, afirmou.

Na Câmara

O embaixador da República Dominicana no Brasil, Robert Takata, também fez uma visita de cortesia à Câmara de Bauru. Ele estava acompanhado da consulesa Hanoi Sanchez, do agregado militar Abel Smorduc e da agregada cultural Victoria Estevez. Foram recepcionados pelo vereadores André Maldonado (PP), Emerson Construtor (podemos) e Miltinho Sardin (PSD).