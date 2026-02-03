A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu novas vagas para os cursos oferecidos pela Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes – antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). Serão oferecidos cursos nas áreas de Artes Visuais, Circo, Dança, Música e Teatro, em diversas modalidades.
Os interessados devem preencher os formulários, de acordo com o curso de interesse, que ficarão abertos nesta segunda-feira (2), terça-feira (3) e quarta-feira (4), ou até encerrarem as vagas. Cada curso tem seu link específico, que poderão ser acessados em linktr.ee/dea_bauru. É importante ter atenção nos dias e horários dos cursos e nas idades permitidas para cada um deles.
Menores de 18 anos devem ter os dados fornecidos por um representante legal. Os processos de seleção serão por avaliações de aptidão ou entrevistas com os interessados. Os horários dos cursos e das avaliações/entrevistas estão disponíveis nos formulários online. A data de divulgação dos aprovados será dia 20 de fevereiro.
Para quem não dispõe de acesso à internet ou tem alguma dificuldade em preencher o formulário sozinho, a Secretaria de Cultura terá atendimento presencial nesta terça-feira, no prédio do Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’, na avenida Nações Unidas, 8-9 (o mesmo prédio do Teatro Municipal), no piso superior. O atendimento será das 8h30 às 16h30 e somente para estes casos. Não serão realizadas inscrições por telefone.
Seguem os cursos por área, com as informações e os links.
ÁREA: ARTES VISUAIS
- Marchetaria com lâminas de madeira
Para nascidos até 2010
Turma às terças-feiras, das 14h às 16h30
Primeiros inscritos
https://forms.gle/fXmRAM1EDzdsX7LA6
- Marchetaria com lâminas de madeira
Para nascidos até 2010
Turma às quartas-feiras, das 14h às 16h30
- Serigrafia
Para nascidos até 2010
Turma às quintas-feiras, das 14h às 16h30
Primeiros inscritos
https://forms.gle/iUqSLE8T7abnQHvU6
ÁREA: CIRCO
- Treino Físico e Técnico ‘TNT’
Para nascidos até 2010
- Vivência Aberta de Circo
Para nascidos até 2010
Turma às quartas-feiras, das 10h30 às 12h
Primeiros inscritos
https://forms.gle/YAn5b1pn6YJzVKU5A
- Treino Físico e Técnico ‘TNT’
Para nascidos até 2010
Turma às sextas-feiras, das 10h30 às 12h
Primeiros inscritos
https://forms.gle/eWPhZLMtLZVXX2LV7
- Vivência Aberta de Circo
Para nascidos até 2010
- Grupo Avançado de Circo ‘G1’
Para nascidos até 2008
Turma às segundas-feiras, das 19h às 22h
Mínimo de dois anos de experiência (exceções serão avaliadas mediante teste)
https://forms.gle/YMf6PhbycL2gcYH4A
- Aprimoramento Técnico Avançado de Circo ‘ATAC’
Para nascidos até 2016
Turma às quintas-feiras, das 15h às 17h
BALLET
- Ballet Regular I – manhã
Para nascidos entre 2017 e 2018
Turma às terças e quintas-feiras, das 10h15 às 11h15
https://forms.gle/LKpVThfvfzFdzW5b8
- Ballet Regular II – manhã
Para nascidos entre 2015 e 2017
Turma às segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h
Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico
https://forms.gle/duRAfu5UnnJ8Jqp19
- Ballet Regular I – tarde
Para nascidos entre 2017 e 2019
Turma às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h
https://forms.gle/e6DBmbWFF8hUtUhH6
- Ballet Regular II – tarde
Para nascidos entre 2013 e 2016
Turma às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h
Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico
- Ballet Regular III – tarde
Para nascidos entre 2012 e 2014
Turma às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h
Mínimo de dois anos de experiência em ballet clássico
https://forms.gle/aHhtUJVNMV3zr3ei6
- Ballet Regular IV (Intermediário) – tarde
Para nascidos entre 2000 e 2011
Turma às terças e quintas-feiras, das 17h15 às 18h30
Mínimo de três anos de experiência, que já tenham a técnica do ballet previamente ensinada e dominem os princípios básicos. Com no mínimo dois anos de experiência na sapatilha de ponta
https://forms.gle/HLzkmPFnzgjBEbgJ6
- Ballet Livre Iniciante II - manhã
Para nascidos até 2011
Turma às segundas e quartas-feiras, das 8h45 às 10h
Mínimo de dois anos de experiência
- Ballet Livre Intermediário - manhã
Para nascidos a partir de 2010
Turma às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 10h10
Mínimo de três anos de experiência em ballet clássico, com experiência em trabalho de pontas
https://forms.gle/PcpjzsjDtzwJNyoy8
- Ballet Livre Iniciante - tarde
Para nascidos entre 1981 e 2010
Turma às segundas e quartas-feiras, das 11h15 às 12h15
Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico
https://forms.gle/QPxswg8RNs1dsaMK6
- Ballet Livre Iniciante - tarde
Para nascidos até 2013
Turma às segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h10
Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico
- Dança Inclusiva
Para nascidos até 2014
Turma aos sábados, das 14h às 15h30
Necessário um acompanhante maior de 18 anos em todas as aulas
https://forms.gle/g7W27ZRo96A8ruXY6
CURSOS RÁPIDOS DE DANÇA
- Iniciação à Dança/Ballet Clássico Juvenil
Para nascidos entre 2012 e 2015
Turma às segundas-feiras, das 8h30 às 9h30
Duração - de 09/03 a 25/05
- Iniciação à Dança/Ballet Clássico Juvenil
Para nascidos entre 2012 e 2015
Turma às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h
Duração - de 10/03 a 28/05
https://forms.gle/82gMN3Rygmzm7Kwe9
- Lian Gong
Para nascidos a partir de 2001 (25 anos completos no ato da inscrição)
Turma às sextas-feiras, das 8h às 9h
Duração – de 13/03 a 28/05
https://forms.gle/Ab8gX8UgaP42NpfS8
- Jazz Juvenil
Para nascidos entre 2012 e 2015
Turma às segundas-feiras, das 16h15 às 17h30
Duração – de 09/03 a 25/05
- Jazz Adulto
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às segundas-feiras, das 17h30 às 18h45
Duração - de 09/03 a 25/05
https://forms.gle/dwQYdP8ohA2X5hcq5
- Jazz Juvenil
Para nascidos entre 2008 e 2012
Turma às segundas-feiras, das 18h às 19h
- Jazz Juvenil I
Para nascidos entre 2014 e 2016
Turma às quartas e sextas-feiras, das 16h15 às 17h30
Experiência mínima de seis meses em dança
Turma às quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h30
Mínimo de dois anos de experiência em Jazz
- Jazz Juvenil III
Para nascidos entre 2008 e 2010
Turma às quartas e sextas-feiras, das 17h30 às 18h50
Mínimo de três anos de experiência em Jazz
https://forms.gle/JXcH3YY957DT8KeJ6
- Jazz Intermediário
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h45
Mínimo de quatro anos de experiência em Jazz
https://forms.gle/ZJmBNXGbxZHqJfnf6
- Jazz Básico I - manhã
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às quartas e sextas-feiras, das 10h15 às 11h30
Mínimo de um ano de experiência em Jazz
- Jazz Básico I - tarde
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às quartas e sextas-feiras, das 16h30 às 17h30
Mínimo de um ano de experiência em Jazz
https://forms.gle/nXkiRseQckrPmrTL9
- Jazz Básico II - manhã
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h15
Mínimo de dois anos de experiência em Jazz
https://forms.gle/FMsSqmmxawiwxYAw5
- Jazz Básico III - manhã
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às terças e quintas-feiras, das 10h15 às 11h30
Mínimo de três anos de experiência em Jazz. Necessário sandália ou sapato de salto de dança
- Jazz Básico II - noite
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h45
Mínimo de dois anos de experiência em Jazz
https://forms.gle/92urEqtQVCtxXCkc7
- Jazz Básico III - noite
Para nascidos entre 1981 e 2007
Turma às terças e quintas-feiras, das 18h45 às 20h
Mínimo de três anos de experiência em Jazz
https://forms.gle/J5vF6PL4h2GzWiYh6
- Jazz Sênior - manhã
Para nascidos até 1980
Turma às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h15
Experiência mínima de um ano em Jazz
- Jazz Sênior - noite
Para nascidos até 1980
Turma às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h
Mínimo de um ano de experiência em dança
https://forms.gle/wBCM49gUf51jcYRt9
STREET DANCE E JAZZ FUNK
- Street Dance Infantil
Para nascidos entre 2014 e 2017
Turma às segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h
Com conhecimento de ritmo
- Street Dance Juvenil
Para nascidos entre 2009 e 2013
Turma às terças e quintas-feiras, das 16h45 às 17h45
Com conhecimento de ritmo e 1 ano de experiência na prática de Street Dance
https://forms.gle/iej1sqH2JZWgxrDVA
- Street Dance Iniciante
Para nascidos até 2008
Turma às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h10
Interessados em geral, com conhecimento de ritmo
https://forms.gle/VBfGZKpTfRFu5NyUA
- Street Dance Intermediário I
Para nascidos até 2008
Turma às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 18h30
Alunos com conhecimento aprimorado na área. Experiência mínima de dois anos consecutivos de prática
- Street Dance Intermediário II
Para nascidos até 2008
Turma às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h
Com conhecimento e experiência de dois anos consecutivos na área
https://forms.gle/D2CwJtVrCnf2yoEz9
- Jazz Funk Intermediário - manhã
Para nascidos até 2010
Turma às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h
Interessados dentro da faixa etária, com conhecimento e dois anos de experiência
https://forms.gle/yRnT1gbpA95wEFtr8
- Jazz Funk Intermediário - tarde/noite
Para nascidos até 2010
Turma às terças e quintas-feiras, das 17h45 às 18h45
Interessados dentro da faixa etária, com conhecimento e dois anos de experiência
DANÇA CIGANA
- Dança Cigana Artística
Para nascidos entre 1966 e 2010
Turma às segundas-feiras, das 9h às 11h
https://forms.gle/rYEqKxC2s4dtqsyJA
- Dança Cigana Artística
Para nascidos entre 1966 e 2010
Turmas às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30
https://forms.gle/Sa5d3mAzXKZz7BcS9
DANÇA DO VENTRE
- Dança do Ventre Iniciante I
Para nascidos entre 2013 e 2018
Turma aos sábados, das 9h às 10h30
https://forms.gle/YKkxpB5Dt5QQYYtz7
- Dança do Ventre Iniciante II
Para nascidos entre 1972 e 2008
Turma às terças-feiras, das 18h30 às 20h
https://forms.gle/juT1TjPU1z6YsVaZ8
- Dança do Ventre Iniciante III
Para nascidos entre 1972 e 2008
Turma às sextas-feiras, das 10h30 às 12h
https://forms.gle/XsPRAGRyD8qD7sHE8
- Dança do Ventre Básico I
Para nascidos entre 1972 e 2008
Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h
Necessário experiência de no mínimo dois anos de aula nessa modalidade
- Dança do Ventre Intermediário I
Para nascidos entre 1972 e 2008
Turma às quartas-feiras, das 17h às 18h30
Necessário experiência de no mínimo três anos de aula nessa modalidade
https://forms.gle/KY2icZbSyuwG5dES8
- Dança do Ventre Adolescentes
Para nascidos entre 2008 a 2012
Turmas aos sábados, das 10h30 às 11h30
https://forms.gle/gT6bgHvd6a8TTWhx9
- Dança do Ventre Sênior
Para nascidos entre 1961 e 1976
Turma às sextas-feiras, das 9h às 10h30
- Canto Sênior - Vozes Mistas
Para nascidos até 1966, com experiência
Turma às segundas-feiras, das 14h às 15h30
- Canto I - Vozes Mistas
Para nascidos entre 1966 e 2008
Turma às segundas-feiras, das 15h30 às 17h
Com experiência
https://forms.gle/81Fv8fPerr4p5cpA7
- Canto I - Vozes Mistas
Para nascidos entre 1966 e 2008
Turma às segundas-feiras, das 17h30 às 19h
Com experiência
https://forms.gle/yWdwyowDjReugWTC7
- Canto I - Vozes Mistas
Para nascidos entre 1966 e 2008
- Canto Juvenil - Vozes Mistas
Para nascidos entre 2007 e 2014
Turma às quartas-feiras, das 17h às 18h30
Com experiência
https://forms.gle/GJLaKoMpwXhmndmU9
- Prática de Canto Coral - Baixos
Para nascidos até 2008
Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h
Com experiência
https://forms.gle/H5tGQT6fvR8Lr6aH9
- Prática de Canto Coral - Sopranos
Para nascidos até 2008
- Prática de Canto Coral - Contraltos
Para nascidos até 2008
Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h
Com experiência
https://forms.gle/xERThHeNkojvAxid7
- Prática de Canto Coral - Tenores
Para nascidos até 2008
Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h
Com experiência
https://forms.gle/S3jE8nPk8ahWdM9G6
- Introdução ao Canto I
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
- Canto I - Vozes Mistas
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às quintas-feiras, das 18h30 às 20h
Com experiência
https://forms.gle/GJxcY2mQmWCp8i4R7
- Canto I - Vozes Mistas
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às sextas-feiras, das 14h às 15h30
- Violão Iniciante Adulto
Para nascidos entre 1966 e 2008
Turma às segundas-feiras, das 14h às 15h
Iniciantes
https://forms.gle/bxXzcotNzvqLzNe39
- Violão Iniciante Juvenil
Para nascidos entre 2007 e 2014
Turma às segundas-feiras, das 15h às 16h
Iniciantes
https://forms.gle/6PrHFrdptSvsRXNf8
- Violão Iniciante Juvenil
Para nascidos entre 2007 e 2014
Turma às segundas-feiras, das 16h às 17h
https://forms.gle/1hHgiH69EGPBjsSK6
- Violão Iniciante Adulto
Para nascidos entre 1966 e 2008
- Violão Popular Intermediário
Para nascidos entre 1967 e 2008
Turma às terças-feiras, das 17h às 18h
O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha
https://forms.gle/toC9GQYRB6qTgaFZA
- Violão Iniciante Adulto
Para nascidos entre 1967 e 2008
Turma às terças-feiras, das 18h às 19h
Iniciantes
https://forms.gle/xdbFyNXVgaaQzLLr6
- Violão Popular Intermediário
Para nascidos entre 1966 e 2008
Turma às terças-feiras, das 20h às 21h
O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha
- Violão Intermediário Adulto
Para nascidos entre 1966 e 2008
Turma às quartas-feiras, das 14h às 15h
O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha
https://forms.gle/GaeXD1ZYtyQy7PbLA
- Violão Iniciante Juvenil
Para nascidos entre 2007 e 2014
Turma às quartas-feiras, das 15h às 16h
Iniciantes
https://forms.gle/eGKS3JdPHfnJCDSw9
- Violão Iniciante Juvenil
Para nascidos entre 2009 e 2014
- Violão Intermediário Adulto
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às quintas-feiras, das 9h às 10h
O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha
https://forms.gle/KcnEJdZY6EZBLxYeA
- Violão Intermediário Adulto
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às quintas-feiras, das 10h às 11h
O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha
https://forms.gle/fXeQg5m7Xsz9bqLV6
- Violão Iniciante Sênior
Para interessados nascidos até 1966
- Violão Iniciante Juvenil
Para interessados nascidos entre 2007 e 2014
Turma às sextas-feiras, das 10h às 11h
- Violão Intermediário Adulto
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às sextas-feiras, das 14h às 15h
O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha
https://forms.gle/bBfE7j922qQnxU786
- Violão Iniciante Juvenil
Para interessados nascidos entre 2007 e 2014
Turma às sextas-feiras, das 15h às 16h
- Flauta Doce Iniciação Juvenil
Para nascidos entre 2007 e 2014
Turma às terças-feiras, das 9h às 10h
Iniciantes
https://forms.gle/a7JGkZVhLEBd5dPF7
- Flauta Transversal Iniciação Adulto
Para nascidos entre 1966 e 2008
Turma às quartas-feiras, das 10h às 11h
Iniciantes
https://forms.gle/CY68HCnb2Xgj55VJ8
- Leitura e Percepção Musical
Para nascidos até 2014
Turma às terças-feiras, das 10h às 11h
Com ou sem experiência
- Flauta Transversal Iniciação Adulto
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às sextas-feiras, das 9h às 10h
Iniciantes
https://forms.gle/UqdqfG9DAK8tfyLg6
- Flauta Doce Intermediária Adulto
Para interessados nascidos entre 1966 e 2008
Turma às sextas-feiras, das 15h às 16h
Para interessados que já tenham domínio básico do instrumento, toquem algumas músicas e conheçam leitura musical
https://forms.gle/NxzGmvAqvBvxv4NY6
- Flauta Doce Intermediária Livre
Para interessados nascidos até 2014
Turma às sextas-feiras, das 16h às 17h
Para interessados que já tenham domínio básico do instrumento, toquem algumas músicas e conheçam leitura musical
CONTRABAIXO
- Contrabaixo Elétrico
Para interessados nascidos entre 1966 e 2014
Turma às quintas-feiras, das 10h às 11h
Iniciantes
https://forms.gle/dEe5gvv1pHLvkJkQ8
- Contrabaixo Elétrico
Para nascidos entre 1966 e 2014
Turma às segundas-feiras, das 17h às 18h
Iniciantes
- Contrabaixo Elétrico
Para interessados nascidos entre 1966 e 2014
Turma às sextas-feiras, das 10h às 11h
Para nascidos até 2008
Turma todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 20h30
Necessário ter conhecimentos prévios em música, dança e teatro
- Iniciação Teatral Juvenil
Para nascidos entre 2009 e 2012
Turma às segundas-feiras, das 18h às 19h
- Artes do Corpo
Para crianças nascidas entre 2016 a 2019
Turma de terças-feiras, das 15h às 16h
- Teatro Juvenil
Para nascidos entre 2010 a 2013
Turma às quintas-feiras, das 14h30 às 16h
Mínimo de três anos de práticas em teatro
https://forms.gle/V3oFt4RUPSp6AXLy6
- Iniciação Teatral
Para nascidos entre 2011 e 2014
Turma às quintas-feiras, das 14h40 às 16h10
https://forms.gle/6whTdkAkVa9D1GyV6
- Iniciação Teatral Adulto
Para nascidos entre 1996 e 2008
Turma às segundas-feiras, das 19h às 21h
https://forms.gle/hs9SKeEDxFb66C2Q7
- Grupo de Pesquisa em Teatro Visual
Para nascidos até 2010
Turma às terças-feiras, das 8h às 10h
Necessário conhecimento prévio em artes visuais, dança, teatro ou circo
https://forms.gle/ScdGM4aQKoLmzasH8
- Teatro Solar I - Iniciantes
Para nascidos até 2010
Turma às terças-feiras, das 16h às 18h
https://forms.gle/2iJYP8UezqcUeLyf7
- Teatro Solar II
Para nascidos até 2010
Turma às terças-feiras, das 19h às 21h
Iniciantes
- Encenação e Montagem - Iniciação
Para interessados nascidos até 2010
Turma às terças-feiras, das 19h às 21h
Primeiros Inscritos
https://forms.gle/JEQgYZ1DfrCcLXQP8
- Técnicas de Interpretação - Iniciantes
Para nascidos de 1996 a 2010
Turma às terças-feiras, das 19h às 21h
https://forms.gle/HRjJU1pBUfDpCbU48
- Montagem Teatral
Para nascidos até 2008
Turma às quartas-feiras, das 19h às 21h
Mínimo 6 meses de experiência em teatro
https://forms.gle/L2Ev57k1hiFpXE6o7
- Alongamento e Expressão Corporal
Para nascidos até 1996
Turma às quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h
https://forms.gle/iboDT4GUQnghhNRS9
- Estudos de Performance Artística
Para nascidos de 1991 a 2008
Turma às quintas-feiras, das 15h às 16h30
https://forms.gle/FnM7Fey5YZpBRvNa6
- Teatro Solar III
Para nascidos até 2010
Turma às quintas-feiras, das 16h às 18h
https://forms.gle/8qH9ngxvVdvBS1iT6
- Teatro Solar IV
Para nascidos até 2010
Turma às quintas-feiras, das 19h às 21h
https://forms.gle/AHCHpKa3xMsyUf3C7
- Encenação e Montagem - Básico 1
Para nascidos até 2010
Turma às quintas-feiras, das 19h às 21h
Mínimo de seis meses de experiência em teatro
- Encenação e Montagem Básico 2
Para nascidos até 2010
Turma aos sábados, das 10h às 12h
Mínimo de seis meses de experiência em teatro
https://forms.gle/xKr5Qsw2SfrCH6sPA
SERVIÇO
Inscrições para os cursos da DEA
Dias 02/02, 03/02 e 04/02 ou até acabarem as vagas
Informações – (14) 3235-9351 (telefone e WhatsApp)
Links estarão disponíveis no perfil da DEA e em linktr.ee/dea_bauru
Apoio presencial – dia 03/02, das 8h30 às 16h30, no Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’ - Avenida Nações Unidas, 8-9 – Centro