03 de fevereiro de 2026
FORMULÁRIOS ABERTOS

Cultura abre inscrições para cursos artísticos em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 12 min
Facebook Whatsapp Twitter
Cássia Peres/Arquivo JC
Dança cigana é uma das modalidades com as inscrições abertas
Dança cigana é uma das modalidades com as inscrições abertas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abriu novas vagas para os cursos oferecidos pela Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes – antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). Serão oferecidos cursos nas áreas de Artes Visuais, Circo, Dança, Música e Teatro, em diversas modalidades.

Os interessados devem preencher os formulários, de acordo com o curso de interesse, que ficarão abertos nesta segunda-feira (2), terça-feira (3) e quarta-feira (4), ou até encerrarem as vagas. Cada curso tem seu link específico, que poderão ser acessados em linktr.ee/dea_bauru. É importante ter atenção nos dias e horários dos cursos e nas idades permitidas para cada um deles.

Menores de 18 anos devem ter os dados fornecidos por um representante legal. Os processos de seleção serão por avaliações de aptidão ou entrevistas com os interessados. Os horários dos cursos e das avaliações/entrevistas estão disponíveis nos formulários online. A data de divulgação dos aprovados será dia 20 de fevereiro.

Para quem não dispõe de acesso à internet ou tem alguma dificuldade em preencher o formulário sozinho, a Secretaria de Cultura terá atendimento presencial nesta terça-feira, no prédio do Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’, na avenida Nações Unidas, 8-9 (o mesmo prédio do Teatro Municipal), no piso superior. O atendimento será das 8h30 às 16h30 e somente para estes casos. Não serão realizadas inscrições por telefone.

Seguem os cursos por área, com as informações e os links.

ÁREA: ARTES VISUAIS

  • Marchetaria com lâminas de madeira

Para nascidos até 2010

Turma às terças-feiras, das 14h às 16h30

Primeiros inscritos

https://forms.gle/fXmRAM1EDzdsX7LA6

  • Marchetaria com lâminas de madeira

    Para nascidos até 2010

    Turma às quartas-feiras, das 14h às 16h30

Primeiros inscritos

https://forms.gle/TZYkUw2syxji3qsx9

  • Serigrafia

    Para nascidos até 2010

Turma às quintas-feiras, das 9h às 11h30

Primeiros inscritos

https://forms.gle/yj9U84RMfJVXUYYMA

  • Serigrafia

    Para nascidos até 2010

    Turma às quintas-feiras, das 14h às 16h30

    Primeiros inscritos

https://forms.gle/iUqSLE8T7abnQHvU6

ÁREA: CIRCO

  • Treino Físico e Técnico ‘TNT’

    Para nascidos até 2010

Turma às terças-feiras, das 15h30 às 17h

Primeiros inscritos

https://forms.gle/kC9iodME8ADxVUyZ6

  • Vivência Aberta de Circo

    Para nascidos até 2010

    Turma às quartas-feiras, das 10h30 às 12h

    Primeiros inscritos

https://forms.gle/YAn5b1pn6YJzVKU5A

  • Treino Físico e Técnico ‘TNT’

    Para nascidos até 2010

    Turma às sextas-feiras, das 10h30 às 12h

Primeiros inscritos

https://forms.gle/eWPhZLMtLZVXX2LV7

  • Vivência Aberta de Circo

    Para nascidos até 2010

Turma às sextas-feiras, das 15h30 às 17h

Primeiros inscritos

https://forms.gle/H5FqaAWcfiar7XVj6

  • Grupo Avançado de Circo ‘G1’

    Para nascidos até 2008

    Turma às segundas-feiras, das 19h às 22h

    Mínimo de dois anos de experiência (exceções serão avaliadas mediante teste)

https://forms.gle/YMf6PhbycL2gcYH4A

  • Aprimoramento Técnico Avançado de Circo ‘ATAC’

    Para nascidos até 2016

    Turma às quintas-feiras, das 15h às 17h

Envio de currículo resumido

https://forms.gle/fr3JTV6o1gcKFuU58

ÁREA: DANÇA

BALLET

  • Ballet Regular I – manhã

    Para nascidos entre 2017 e 2018

    Turma às terças e quintas-feiras, das 10h15 às 11h15

https://forms.gle/LKpVThfvfzFdzW5b8

  • Ballet Regular II – manhã

    Para nascidos entre 2015 e 2017

    Turma às segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h

Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico

https://forms.gle/duRAfu5UnnJ8Jqp19

  • Ballet Regular I – tarde

    Para nascidos entre 2017 e 2019

Turma às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h

https://forms.gle/e6DBmbWFF8hUtUhH6

  • Ballet Regular II – tarde

    Para nascidos entre 2013 e 2016

Turma às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h

Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico

https://forms.gle/4cmYNA15HXsnnfWT6

  • Ballet Regular III – tarde

    Para nascidos entre 2012 e 2014

    Turma às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h

    Mínimo de dois anos de experiência em ballet clássico

https://forms.gle/aHhtUJVNMV3zr3ei6

  • Ballet Regular IV (Intermediário) – tarde

    Para nascidos entre 2000 e 2011

    Turma às terças e quintas-feiras, das 17h15 às 18h30

Mínimo de três anos de experiência, que já tenham a técnica do ballet previamente ensinada e dominem os princípios básicos. Com no mínimo dois anos de experiência na sapatilha de ponta

https://forms.gle/HLzkmPFnzgjBEbgJ6

  • Ballet Livre Iniciante II - manhã

    Para nascidos até 2011

Turma às segundas e quartas-feiras, das 8h45 às 10h

Mínimo de dois anos de experiência

https://forms.gle/H3R1dR56hzL7nxrNA

  • Ballet Livre Intermediário - manhã

    Para nascidos a partir de 2010

    Turma às terças e quintas-feiras, das 8h15 às 10h10

    Mínimo de três anos de experiência em ballet clássico, com experiência em trabalho de pontas

https://forms.gle/PcpjzsjDtzwJNyoy8

  • Ballet Livre Iniciante - tarde

    Para nascidos entre 1981 e 2010

    Turma às segundas e quartas-feiras, das 11h15 às 12h15

Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico

https://forms.gle/QPxswg8RNs1dsaMK6

  • Ballet Livre Iniciante - tarde

    Para nascidos até 2013

Turma às segundas e quartas-feiras, das 15h às 16h10

Mínimo de um ano de experiência em ballet clássico

https://forms.gle/hVV7VqQeEmxHWKA66

  • Dança Inclusiva

    Para nascidos até 2014

    Turma aos sábados, das 14h às 15h30

    Necessário um acompanhante maior de 18 anos em todas as aulas

https://forms.gle/g7W27ZRo96A8ruXY6

CURSOS RÁPIDOS DE DANÇA

  • Iniciação à Dança/Ballet Clássico Juvenil

    Para nascidos entre 2012 e 2015

Turma às segundas-feiras, das 8h30 às 9h30

Duração - de 09/03 a 25/05

https://forms.gle/KLUCZRhrCF8yFwkH9

  • Iniciação à Dança/Ballet Clássico Juvenil

    Para nascidos entre 2012 e 2015

    Turma às terças e quintas-feiras, das 14h às 15h

    Duração - de 10/03 a 28/05

https://forms.gle/82gMN3Rygmzm7Kwe9

  • Lian Gong

    Para nascidos a partir de 2001 (25 anos completos no ato da inscrição)

    Turma às sextas-feiras, das 8h às 9h

Duração – de 13/03 a 28/05

https://forms.gle/Ab8gX8UgaP42NpfS8

  • Jazz Juvenil

    Para nascidos entre 2012 e 2015

Turma às segundas-feiras, das 16h15 às 17h30

Duração – de 09/03 a 25/05

https://forms.gle/xPLKKhitFz4XXLNdA

  • Jazz Adulto

    Para nascidos entre 1981 e 2007

    Turma às segundas-feiras, das 17h30 às 18h45

    Duração - de 09/03 a 25/05

https://forms.gle/dwQYdP8ohA2X5hcq5

  • Jazz Juvenil

    Para nascidos entre 2008 e 2012

    Turma às segundas-feiras, das 18h às 19h

Duração – de 09/03 a 25/05

https://forms.gle/LMven6MFcobkqwas9

JAZZ DANCE

  • Jazz Juvenil I

    Para nascidos entre 2014 e 2016

    Turma às quartas e sextas-feiras, das 16h15 às 17h30

    Experiência mínima de seis meses em dança

https://forms.gle/Y4xenn8ZcasZ6NHB6

  • Jazz Juvenil II

    Para nascidos entre 2011 e 2013

Turma às quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h30

Mínimo de dois anos de experiência em Jazz

https://forms.gle/dSYHKcXyRWYjyibi9

  • Jazz Juvenil III

    Para nascidos entre 2008 e 2010

    Turma às quartas e sextas-feiras, das 17h30 às 18h50

    Mínimo de três anos de experiência em Jazz

https://forms.gle/JXcH3YY957DT8KeJ6

  • Jazz Intermediário

    Para nascidos entre 1981 e 2007

    Turma às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h45

Mínimo de quatro anos de experiência em Jazz

https://forms.gle/ZJmBNXGbxZHqJfnf6

  • Jazz Básico I - manhã

    Para nascidos entre 1981 e 2007

Turma às quartas e sextas-feiras, das 10h15 às 11h30

Mínimo de um ano de experiência em Jazz

https://forms.gle/FXzC1uCUpvcE17Ma6

  • Jazz Básico I - tarde

    Para nascidos entre 1981 e 2007

    Turma às quartas e sextas-feiras, das 16h30 às 17h30

    Mínimo de um ano de experiência em Jazz

https://forms.gle/nXkiRseQckrPmrTL9

  • Jazz Básico II - manhã

    Para nascidos entre 1981 e 2007

    Turma às quartas e sextas-feiras, das 9h às 10h15

Mínimo de dois anos de experiência em Jazz

https://forms.gle/FMsSqmmxawiwxYAw5

  • Jazz Básico III - manhã

    Para nascidos entre 1981 e 2007

Turma às terças e quintas-feiras, das 10h15 às 11h30

Mínimo de três anos de experiência em Jazz. Necessário sandália ou sapato de salto de dança

https://forms.gle/HxGYKFAuHDYSBg456

  • Jazz Básico II - noite

    Para nascidos entre 1981 e 2007

    Turma às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h45

    Mínimo de dois anos de experiência em Jazz

https://forms.gle/92urEqtQVCtxXCkc7

  • Jazz Básico III - noite

    Para nascidos entre 1981 e 2007

    Turma às terças e quintas-feiras, das 18h45 às 20h

Mínimo de três anos de experiência em Jazz

https://forms.gle/J5vF6PL4h2GzWiYh6

  • Jazz Sênior - manhã

    Para nascidos até 1980

Turma às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h15

Experiência mínima de um ano em Jazz

https://forms.gle/9WDyh4Mx99iHzYtK7

  • Jazz Sênior - noite

    Para nascidos até 1980

    Turma às terças e quintas-feiras, das 19h às 20h

    Mínimo de um ano de experiência em dança

https://forms.gle/wBCM49gUf51jcYRt9

STREET DANCE E JAZZ FUNK

  • Street Dance Infantil

    Para nascidos entre 2014 e 2017

Turma às segundas e quartas-feiras, das 16h às 17h

Com conhecimento de ritmo

https://forms.gle/1dpahpDBn6JU79d1A

  • Street Dance Juvenil

    Para nascidos entre 2009 e 2013

    Turma às terças e quintas-feiras, das 16h45 às 17h45

    Com conhecimento de ritmo e 1 ano de experiência na prática de Street Dance

https://forms.gle/iej1sqH2JZWgxrDVA

  • Street Dance Iniciante

    Para nascidos até 2008

    Turma às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 19h10

Interessados em geral, com conhecimento de ritmo

https://forms.gle/VBfGZKpTfRFu5NyUA

  • Street Dance Intermediário I

    Para nascidos até 2008

Turma às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 18h30

Alunos com conhecimento aprimorado na área. Experiência mínima de dois anos consecutivos de prática

https://forms.gle/DXnMmHc7E8r5WSui9

  • Street Dance Intermediário II

    Para nascidos até 2008

    Turma às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h

    Com conhecimento e experiência de dois anos consecutivos na área

https://forms.gle/D2CwJtVrCnf2yoEz9

  • Jazz Funk Intermediário - manhã

    Para nascidos até 2010

    Turma às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h

Interessados dentro da faixa etária, com conhecimento e dois anos de experiência

https://forms.gle/yRnT1gbpA95wEFtr8

  • Jazz Funk Intermediário - tarde/noite

    Para nascidos até 2010

Turma às terças e quintas-feiras, das 17h45 às 18h45

Interessados dentro da faixa etária, com conhecimento e dois anos de experiência

https://forms.gle/XPmRVWGsxTtvPbABA

DANÇA CIGANA

  • Dança Cigana Artística

    Para nascidos entre 1966 e 2010

    Turma às segundas-feiras, das 9h às 11h

https://forms.gle/rYEqKxC2s4dtqsyJA

  • Dança Cigana Artística

    Para nascidos entre 1966 e 2010

    Turmas às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30

https://forms.gle/Sa5d3mAzXKZz7BcS9

DANÇA DO VENTRE

  • Dança do Ventre Iniciante I

    Para nascidos entre 2013 e 2018

Turma aos sábados, das 9h às 10h30

https://forms.gle/YKkxpB5Dt5QQYYtz7

  • Dança do Ventre Iniciante II

    Para nascidos entre 1972 e 2008

Turma às terças-feiras, das 18h30 às 20h

https://forms.gle/juT1TjPU1z6YsVaZ8

  • Dança do Ventre Iniciante III

    Para nascidos entre 1972 e 2008

Turma às sextas-feiras, das 10h30 às 12h

https://forms.gle/XsPRAGRyD8qD7sHE8

  • Dança do Ventre Básico I

    Para nascidos entre 1972 e 2008

Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h

Necessário experiência de no mínimo dois anos de aula nessa modalidade

https://forms.gle/gYAggCCW68MmpAnZ6

  • Dança do Ventre Intermediário I

    Para nascidos entre 1972 e 2008

    Turma às quartas-feiras, das 17h às 18h30

    Necessário experiência de no mínimo três anos de aula nessa modalidade

https://forms.gle/KY2icZbSyuwG5dES8

  • Dança do Ventre Adolescentes

    Para nascidos entre 2008 a 2012

    Turmas aos sábados, das 10h30 às 11h30

https://forms.gle/gT6bgHvd6a8TTWhx9

  • Dança do Ventre Sênior

    Para nascidos entre 1961 e 1976

    Turma às sextas-feiras, das 9h às 10h30

https://forms.gle/TDEm4vBNtkbdDMd88

ÁREA: MÚSICA

CANTO

  • Canto Sênior - Vozes Mistas

    Para nascidos até 1966, com experiência

    Turma às segundas-feiras, das 14h às 15h30

https://forms.gle/SC4U4ryEGHux7iEm8

  • Canto I - Vozes Mistas

    Para nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às segundas-feiras, das 15h30 às 17h

    Com experiência

https://forms.gle/81Fv8fPerr4p5cpA7

  • Canto I - Vozes Mistas

    Para nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às segundas-feiras, das 17h30 às 19h

Com experiência

https://forms.gle/yWdwyowDjReugWTC7

  • Canto I - Vozes Mistas

    Para nascidos entre 1966 e 2008

Turma às terças-feiras, das 9h às 10h30

Com experiência

https://forms.gle/3ZviyzVcXRU37hBT9

  • Canto Juvenil - Vozes Mistas

    Para nascidos entre 2007 e 2014

    Turma às quartas-feiras, das 17h às 18h30

    Com experiência

https://forms.gle/GJLaKoMpwXhmndmU9

  • Prática de Canto Coral - Baixos

    Para nascidos até 2008

    Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h

Com experiência

https://forms.gle/H5tGQT6fvR8Lr6aH9

  • Prática de Canto Coral - Sopranos

    Para nascidos até 2008

Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h

Com experiência

https://forms.gle/KJTAYPZCzPfYucBF6

  • Prática de Canto Coral - Contraltos

    Para nascidos até 2008

    Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h

    Com experiência

https://forms.gle/xERThHeNkojvAxid7

  • Prática de Canto Coral - Tenores

    Para nascidos até 2008

    Turma às quartas-feiras, das 18h30 às 20h

Com experiência

https://forms.gle/S3jE8nPk8ahWdM9G6

  • Introdução ao Canto I

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

Turma às quintas-feiras, das 17h às 18h30

Iniciantes

https://forms.gle/iSF14d7KY1tbAEid9

  • Canto I - Vozes Mistas

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às quintas-feiras, das 18h30 às 20h

    Com experiência

https://forms.gle/GJxcY2mQmWCp8i4R7

  • Canto I - Vozes Mistas

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às sextas-feiras, das 14h às 15h30

Com experiência

https://forms.gle/kdd9KQARRnr56HR87

VIOLÃO

  • Violão Iniciante Adulto

    Para nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às segundas-feiras, das 14h às 15h

    Iniciantes

https://forms.gle/bxXzcotNzvqLzNe39

  • Violão Iniciante Juvenil

    Para nascidos entre 2007 e 2014

    Turma às segundas-feiras, das 15h às 16h

Iniciantes

https://forms.gle/6PrHFrdptSvsRXNf8

  • Violão Iniciante Juvenil

Para nascidos entre 2007 e 2014

Turma às segundas-feiras, das 16h às 17h

https://forms.gle/1hHgiH69EGPBjsSK6

  • Violão Iniciante Adulto

    Para nascidos entre 1966 e 2008

Turma às terças-feiras, das 15h às 16h

Iniciantes

https://forms.gle/cAMJg5932T6GstyR7

  • Violão Popular Intermediário

    Para nascidos entre 1967 e 2008

    Turma às terças-feiras, das 17h às 18h

    O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha

https://forms.gle/toC9GQYRB6qTgaFZA

  • Violão Iniciante Adulto

    Para nascidos entre 1967 e 2008

    Turma às terças-feiras, das 18h às 19h

Iniciantes

https://forms.gle/xdbFyNXVgaaQzLLr6

  • Violão Popular Intermediário

    Para nascidos entre 1966 e 2008

Turma às terças-feiras, das 20h às 21h

O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha

https://forms.gle/hjAEM3dgrnN6Bg8M8

  • Violão Intermediário Adulto

    Para nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às quartas-feiras, das 14h às 15h

    O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha

https://forms.gle/GaeXD1ZYtyQy7PbLA

  • Violão Iniciante Juvenil

    Para nascidos entre 2007 e 2014

    Turma às quartas-feiras, das 15h às 16h

Iniciantes

https://forms.gle/eGKS3JdPHfnJCDSw9

  • Violão Iniciante Juvenil

    Para nascidos entre 2009 e 2014

Turma às quartas-feiras, das 16h às 17h

Iniciantes

https://forms.gle/FtVMSJHbyuAAKAe1A

  • Violão Intermediário Adulto

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às quintas-feiras, das 9h às 10h

    O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha

https://forms.gle/KcnEJdZY6EZBLxYeA

  • Violão Intermediário Adulto

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às quintas-feiras, das 10h às 11h

O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha

https://forms.gle/fXeQg5m7Xsz9bqLV6

  • Violão Iniciante Sênior

    Para interessados nascidos até 1966

Turma às sextas-feiras das 9h às 10h

Iniciantes

https://forms.gle/cX3PtFnnPjXeGLJi6

  • Violão Iniciante Juvenil

    Para interessados nascidos entre 2007 e 2014

    Turma às sextas-feiras, das 10h às 11h

https://forms.gle/tfUi67sYafVNfDDQ9

  • Violão Intermediário Adulto

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às sextas-feiras, das 14h às 15h

    O interessado deve ter experiência, conseguir tocar alguns acordes e apresentar uma música de livre escolha

https://forms.gle/bBfE7j922qQnxU786

  • Violão Iniciante Juvenil

    Para interessados nascidos entre 2007 e 2014

    Turma às sextas-feiras, das 15h às 16h

Iniciantes

https://forms.gle/PzdXzTo5WqcbWCmc8

FLAUTA DOCE, TRANSVERSAL E LEITURA MUSICAL

  • Flauta Doce Iniciação Juvenil

    Para nascidos entre 2007 e 2014

    Turma às terças-feiras, das 9h às 10h

Iniciantes

https://forms.gle/a7JGkZVhLEBd5dPF7

  • Flauta Transversal Iniciação Adulto

    Para nascidos entre 1966 e 2008

Turma às quartas-feiras, das 10h às 11h

Iniciantes

https://forms.gle/CY68HCnb2Xgj55VJ8

  • Leitura e Percepção Musical

Para nascidos até 2014

Turma às terças-feiras, das 10h às 11h

Com ou sem experiência

https://forms.gle/C1FFzNnxKq8Rh7oX8

  • Flauta Transversal Iniciação Adulto

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

    Turma às sextas-feiras, das 9h às 10h

Iniciantes

https://forms.gle/UqdqfG9DAK8tfyLg6

  • Flauta Doce Intermediária Adulto

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2008

Turma às sextas-feiras, das 15h às 16h

Para interessados que já tenham domínio básico do instrumento, toquem algumas músicas e conheçam leitura musical

https://forms.gle/NxzGmvAqvBvxv4NY6

  • Flauta Doce Intermediária Livre

Para interessados nascidos até 2014

Turma às sextas-feiras, das 16h às 17h

Para interessados que já tenham domínio básico do instrumento, toquem algumas músicas e conheçam leitura musical

https://forms.gle/QBE2wQvfvjtTo1BE6

CONTRABAIXO

  • Contrabaixo Elétrico

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2014

Turma às quintas-feiras, das 10h às 11h

Iniciantes

https://forms.gle/dEe5gvv1pHLvkJkQ8

  • Contrabaixo Elétrico

Para nascidos entre 1966 e 2014

Turma às segundas-feiras, das 17h às 18h

Iniciantes

https://forms.gle/3VZXyLiiVV8z3h1F8

  • Contrabaixo Elétrico

    Para interessados nascidos entre 1966 e 2014

    Turma às sextas-feiras, das 10h às 11h

Iniciantes

https://forms.gle/aZbnw34VD3143tqf7

ÁREA: TEATRO

  • Iniciação ao Teatro Musical

Para nascidos até 2008

Turma todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 20h30

Necessário ter conhecimentos prévios em música, dança e teatro

https://forms.gle/cb3XSy9Dj5NCWv9q8

  • Iniciação Teatral Juvenil

    Para nascidos entre 2009 e 2012

    Turma às segundas-feiras, das 18h às 19h

https://forms.gle/Ed4gDAEX5h5xyVz28

  • Artes do Corpo

    Para crianças nascidas entre 2016 a 2019

    Turma de terças-feiras, das 15h às 16h

https://forms.gle/cQKc3htsys9KsHX49

  • Teatro Juvenil

    Para nascidos entre 2010 a 2013

    Turma às quintas-feiras, das 14h30 às 16h

Mínimo de três anos de práticas em teatro

https://forms.gle/V3oFt4RUPSp6AXLy6

  • Iniciação Teatral

    Para nascidos entre 2011 e 2014

Turma às quintas-feiras, das 14h40 às 16h10

https://forms.gle/6whTdkAkVa9D1GyV6

  • Iniciação Teatral Adulto

    Para nascidos entre 1996 e 2008

Turma às segundas-feiras, das 19h às 21h

https://forms.gle/hs9SKeEDxFb66C2Q7

  • Grupo de Pesquisa em Teatro Visual

    Para nascidos até 2010

Turma às terças-feiras, das 8h às 10h

Necessário conhecimento prévio em artes visuais, dança, teatro ou circo

https://forms.gle/ScdGM4aQKoLmzasH8

  • Teatro Solar I - Iniciantes

Para nascidos até 2010

Turma às terças-feiras, das 16h às 18h

https://forms.gle/2iJYP8UezqcUeLyf7

  • Teatro Solar II

Para nascidos até 2010

Turma às terças-feiras, das 19h às 21h

Iniciantes

https://forms.gle/owkPQPQutqbVaCux6

  • Encenação e Montagem - Iniciação

    Para interessados nascidos até 2010

    Turma às terças-feiras, das 19h às 21h

Primeiros Inscritos

https://forms.gle/JEQgYZ1DfrCcLXQP8

  • Técnicas de Interpretação - Iniciantes

    Para nascidos de 1996 a 2010

Turma às terças-feiras, das 19h às 21h

https://forms.gle/HRjJU1pBUfDpCbU48

  • Montagem Teatral

    Para nascidos até 2008

Turma às quartas-feiras, das 19h às 21h

Mínimo 6 meses de experiência em teatro

https://forms.gle/L2Ev57k1hiFpXE6o7

  • Alongamento e Expressão Corporal

Para nascidos até 1996

Turma às quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h

https://forms.gle/iboDT4GUQnghhNRS9

  • Estudos de Performance Artística

Para nascidos de 1991 a 2008

Turma às quintas-feiras, das 15h às 16h30

https://forms.gle/FnM7Fey5YZpBRvNa6

  • Teatro Solar III

Para nascidos até 2010

Turma às quintas-feiras, das 16h às 18h

https://forms.gle/8qH9ngxvVdvBS1iT6

  • Teatro Solar IV

Para nascidos até 2010

Turma às quintas-feiras, das 19h às 21h

https://forms.gle/AHCHpKa3xMsyUf3C7

  • Encenação e Montagem - Básico 1

Para nascidos até 2010

Turma às quintas-feiras, das 19h às 21h

Mínimo de seis meses de experiência em teatro

https://forms.gle/V3bdHStuVJ5nzMMeA

  • Encenação e Montagem Básico 2

    Para nascidos até 2010

    Turma aos sábados, das 10h às 12h

Mínimo de seis meses de experiência em teatro

https://forms.gle/xKr5Qsw2SfrCH6sPA

SERVIÇO

Inscrições para os cursos da DEA

Dias 02/02, 03/02 e 04/02 ou até acabarem as vagas

Informações – (14) 3235-9351 (telefone e WhatsApp)

Links estarão disponíveis no perfil da DEA e em linktr.ee/dea_bauru

Apoio presencial – dia 03/02, das 8h30 às 16h30, no Centro Cultural ‘Carlos Fernandes de Paiva’ - Avenida Nações Unidas, 8-9 – Centro

