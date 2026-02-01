A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou na noite deste sábado (31), às 19h, o concurso que definiu a Realeza do Carnaval 2026. O evento aconteceu no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, na quadra 8 da avenida Nações Unidas, e reuniu representantes das escolas de samba da cidade.

Foram eleitos integrantes da Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão: Gigi Batalha (Rainha), Andy Vieira (Rei da Diversidade) e Sheilinha Benedicto (Rainha 60+) e do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Tradição da Zona Leste, representado por Márcio Kabel (Rei Momo), José Augusto (Rei 60+) e Iza Garcia (Rainha da Diversidade).

A escolha ocorreu nas categorias Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rei Momo da Diversidade, Rainha da Diversidade, Rei Momo 60+ e Rainha 60+. Em todas as categorias, os candidatos foram avaliados pelos mesmos quesitos, sendo simpatia, comunicação, expressão, traje carnavalesco e samba no pé.