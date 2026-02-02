Nesta segunda-feira (2/2), a Câmara Municipal de Bauru realiza a 1ª Sessão Ordinária de 2026. Os vereadores se reunirão no Plenário “Benedito Moreira Pinto” a partir das 13h para apreciar três projetos em primeira discussão, sendo o mais polêmico deles o projeto de lei (PL) que regulamenta e cria regras para adegas e disk-cerveja.

O primeiro processo é um projeto de lei (PL) que reestrutura a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru e dá outras providências. Tramitando na Casa de Leis desde o ano passado, o PL proposto pelo governo foi sobrestado por duas sessões ordinárias na plenária do dia 10 de dezembro. Na ocasião, o pedido de sobrestamento foi apresentado pelo vereador Mané Losila (MDB), presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara. O parlamentar justificou que o colegiado ainda aguardava informações solicitadas ao Executivo Municipal.

O segundo processo é um projeto de lei que dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção e mitigação da contaminação de aquíferos e do solo por necrochorume em cemitérios no Município de Bauru, de autoria de Markinho Souza (MDB). Também tramitando na Câmara desde o ano passado, o PL foi retirado da pauta na última sessão ordinária de 2025. A decisão foi do autor da matéria.