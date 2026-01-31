A Secretaria de Cultura de Bauru vai abrir novas vagas para os cursos oferecidos pela Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). Serão oferecidos cursos nas áreas de artes visuais, circo, dança, música e teatro, em diversas modalidades.

Os interessados devem preencher os formulários, de acordo com o curso de interesse, que ficarão abertos nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, ou até encerrarem as vagas.

Cada curso tem seu link específico, que poderão ser acessados em linktr.ee/dea_bauru. É importante ter atenção nos dias e horários dos cursos e nas idades permitidas para cada um deles.