A quarta temporada do programa 'Área 51' estreia neste primeiro domingo de fevereiro (dia 1°), às 20h, na rádio Top FM Bauru (101.3). A atração, conhecida por abordar mistérios, teorias da conspiração e fenômenos que desafiam explicações convencionais, retorna ao ar com episódios inéditos e novidades para os ouvintes.
Apresentado por Edson Marcelino, Wendel Simas e Daniel Bueno, o programa terá, já na edição de reestreia, a participação de dois convidados. Nesta nova temporada, o foco central será as possibilidades par Cássia Peres a o futuro do país, especialmente diante de um ano eleitoral marcado por polarizações políticas e sociais.
De acordo com Edson Marcelino, o 'Área 51' mantém como pilares temas como ufologia, espiritualidade e teorias da conspiração, sempre com o compromisso de aprofundar debates e estimular a reflexão do público. "O objetivo é levar informação e conhecimento de qualidade aos ouvintes", destaca o apresentador.
A última temporada do programa foi ao ar em novembro de 2025, e, tradicionalmente, cada edição conta com ao menos um convidado especializado em áreas como tarô, espiritismo, mediunidade, entre outras vertentes ligadas ao universo do programa.
Criado em fevereiro de 2021, o Área 51 se consolidou como uma atração marcante da grade da Top FM. Além da transmissão pelo rádio, o programa também está disponível nas plataformas YouTube, Instagram e Facebook, ampliando o alcance do conteúdo para o público digital.