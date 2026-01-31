A quarta temporada do programa 'Área 51' estreia neste primeiro domingo de fevereiro (dia 1°), às 20h, na rádio Top FM Bauru (101.3). A atração, conhecida por abordar mistérios, teorias da conspiração e fenômenos que desafiam explicações convencionais, retorna ao ar com episódios inéditos e novidades para os ouvintes.

Apresentado por Edson Marcelino, Wendel Simas e Daniel Bueno, o programa terá, já na edição de reestreia, a participação de dois convidados. Nesta nova temporada, o foco central será as possibilidades par Cássia Peres a o futuro do país, especialmente diante de um ano eleitoral marcado por polarizações políticas e sociais.

De acordo com Edson Marcelino, o 'Área 51' mantém como pilares temas como ufologia, espiritualidade e teorias da conspiração, sempre com o compromisso de aprofundar debates e estimular a reflexão do público. "O objetivo é levar informação e conhecimento de qualidade aos ouvintes", destaca o apresentador.