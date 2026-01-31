O Governo do Estado de São Paulo lançou, no dia 25 de janeiro, o Clube de Benefícios da Cultura, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, que amplia o acesso da população a equipamentos, serviços e experiências culturais em todo o território paulista. Integrado à Agenda Viva SP, o programa reúne vantagens como ingressos gratuitos e com desconto, prioridade em atividades formativas e programação exclusiva, com foco na democratização do acesso, na formação de público e no fortalecimento da relação contínua entre cidadãos e cultura.

Voltado a todas as pessoas moradoras do estado de São Paulo, o Clube conecta o público a museus, teatros, cursos, oficinas, eventos e espaços culturais por meio de parcerias estratégicas. A proposta é estimular a circulação cultural, incentivar a ocupação dos equipamentos e ampliar a vivência cultural em diferentes regiões do estado, da capital ao interior e ao litoral.

"O Clube cria uma lógica de permanência. Ao integrar benefícios, programação e comunicação em uma única plataforma, conseguimos acompanhar o comportamento do público, ampliar o alcance das ações culturais e incentivar a participação recorrente em diferentes linguagens e territórios. É um avanço na forma como o Estado se relaciona com quem consome cultura", afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.