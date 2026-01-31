O Carnaval de rua de Bauru contará com uma nova opção em 2026. No dia 7 de fevereiro, a partir das 15h, a Praça Portugal receberá o bloco Agora é Farofa, com entrada gratuita. O evento será realizado no mesmo dia do tradicional bloco Agora ou Nunca e amplia as alternativas de Carnaval de rua para o público bauruense.

A proposta do Agora é Farofa é levar a estrutura típica do Carnaval para um ponto estratégico da cidade, contribuindo para a descentralização da folia. A iniciativa busca atender especialmente o público que costuma circular pelo entorno do BB Batatas, oferecendo mais uma opção de lazer durante o período carnavalesco e ampliando o alcance das festividades para além dos circuitos tradicionais.

A programação musical reúne atrações de diferentes estilos. Estão confirmadas apresentações dos DJs Helipa, Sampieri e Theo Aguilera, além da Banda Doblo, conhecida por repertório voltado a eventos populares. Também participam a bateria e a realeza da Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão, levando à Praça Portugal elementos do samba e da tradição das escolas de samba de Bauru, que integram o Carnaval local há décadas.