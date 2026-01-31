Os textos finais das revisões do Plano Diretor e Lei de Zoneamento avançam com a necessária fixação de regras para cálculo do custo de contrapartidas para instalações na cidade, assim como finalmente estabelecem critério para valor de redução de impacto viário: as chamadas mitigações.

De outro lado, os Projetos de Lei (PLs) apresentados pelo governo municipal receberam críticas pela não inclusão, ou manutenção, de regras que protegem o meio ambiente, que ampliariam a infiltração natural de água nas chuvas (permeabilização), colaborando para minimizar inundações e, ainda, por reclassificar os setores da cidades sem garantir bairros tipicamente residenciais.

Começando pelas regras esperadas por diferentes setores da comunidade, investidores e a construção imobiliária terão como calcular fora do viciado balcão de interesses da antiga Seplan o custo total de implantação de um projeto de parcelamento de solo. "Nos casos onde a lei exige Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a lei estabelece contrapartida de 3% a 5% do orçamento do projeto, de acordo com o tipo e uso do empreendimento, seja um hospital, núcleo residencial ou comércio, por exemplo. Esta era uma reivindicação antiga, para gerar previsibilidade de custo e segurança jurídica para atrair investimentos", defende a Secretária Municipal de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi.