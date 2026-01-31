Os projetos de lei apresentados na quinta-feira (29/1) pelo governo Suéllen Rosim para revisão do Plano Diretor (PD) e Lei de Zoneamento (Lei de uso e ocupação do solo: LUOS) mudam as principais regras atuais, liberam a ocupação sobre as Áreas de Proteção Ambiental do Rio Batalha (APA) e incluem 55 milhões de metros quadrados no perímetro urbano. No governo anterior, de Clodoaldo Gazzetta, a expansão urbana já havia incluído mais de 32 milhões de m2 ao território fora do rural.

Conforme os técnicos do governo (foto) que atuaram na elaboração e discussão nas revisões do PD e Lei de Zoneamento a área permitida para instalações urbanas em Bauru hoje soma 198,688 milhões de metros quadrados. A proposta na revisão do Plano Diretor é passar para 253,881 milhões de m2. Ou seja, o aumento apresentado pelo governo nos projetos é de exatos 55.192.971 m2. A maior parte da expansão para permitir edificações é na Área de Proteção do Rio Batalha, com 35,718 milhões de metros quadrados.

A coordenação municipal das propostas reconhece que as maiores críticas e resistências foram exatamente para o avanço sobre a APA do Batalha, sobretudo na região Oeste de Bauru, onde já há restrição severa na disponibilidade de água, por exemplo. Os coordenadores da revisão das leis urbanas argumentam que a região do manancial passa a ser classificada como Zona de Interesse Ambiental (ZIA).