O Programa ‘Água de Todos’ avançou nesta terça-feira (27) com a assinatura da ordem de serviço para a construção da adutora que vai levar a água produzida no Complexo de Poços do Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso. A adutora terá 5,5 quilômetros, sendo uma das principais etapas do Programa ‘Água de Todos’, lançado no ano passado, e que viabiliza o maior investimento em abastecimento de água em Bauru.
Ao todo, o programa contempla 14 quilômetros de adutoras, incluindo esta que teve a ordem de serviço assinada agora, para levar a água do Complexo de Poços até o reservatório Alto Paraíso, e ainda as outras adutoras que serão construídas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) nos próximos meses e ligarão os novos poços aos reservatórios previstos perto do Complexo de Poços do Val de Palmas.
A adutora será de 560 milímetros de diâmetro em PEAD, com construção pelo método não destrutivo. A contratação foi feita pela Secretaria de Infraestrutura. A empresa responsável terá cerca de um mês para fazer o projeto executivo, e na sequência as obras terão início, com previsão de conclusão no final do primeiro semestre.
A adutora levará a água dos novos reservatórios do Complexo de Poços do Val de Palmas até o reservatório já existente no Alto Paraíso, para o abastecimento de toda a região da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico, Vila Industrial, entre outros. O investimento reduzirá a dependência do Rio Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo Rio Batalha.
O Complexo de Poços do Val de Palmas terá ao todo quatro poços. O primeiro já está sendo perfurado, como contrapartida de um empreendimento privado, e o segundo poço está em licitação pelo DAE. Os outros dois poços serão contratados pela Secretaria de Infraestrutura. Três reservatórios também serão construídos na região do Complexo de Poços do Val de Palmas, para reservar a água captada, antes de ser enviada pela nova adutora ao reservatório do Alto Paraíso.
O investimento na adutora será de R$ 21.780.000,00, e os serviços serão executados pela empresa Parâmetro Saneamento e Construções Ltda. A assinatura da ordem de serviço contou com as presenças da prefeita Suéllen Rosim, dos secretários de Infraestrutura, Pérola Zanotto, e de Governo, Renato Purini, do presidente do DAE, João Carlos Viegas, com representantes das duas pastas, da autarquia e do GOT da Emdurb, pois em alguns pontos será necessária a interdição de vias para as obras. Pela empresa responsável estiveram presentes o proprietário Reinaldo José Gigo, o engenheiro residente da obra João Miguel de Oliveira e o diretor de perfurações Gilmar Oliveira.
Para a prefeita Suéllen Rosim, este é um momento importante para garantir o abastecimento de água nas próximas décadas em Bauru. “Estamos realizando o maior investimento em abastecimento de água, com novos poços e a adutora que levará a água até o reservatório já existente. Para que os investimentos sejam realizados, temos a participação do DAE, da Secretaria de Infraestrutura e de outras pastas, pois o abastecimento de água é prioridade”, destacou a prefeita.