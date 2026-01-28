O Programa ‘Água de Todos’ avançou nesta terça-feira (27) com a assinatura da ordem de serviço para a construção da adutora que vai levar a água produzida no Complexo de Poços do Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso. A adutora terá 5,5 quilômetros, sendo uma das principais etapas do Programa ‘Água de Todos’, lançado no ano passado, e que viabiliza o maior investimento em abastecimento de água em Bauru.

Ao todo, o programa contempla 14 quilômetros de adutoras, incluindo esta que teve a ordem de serviço assinada agora, para levar a água do Complexo de Poços até o reservatório Alto Paraíso, e ainda as outras adutoras que serão construídas pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) nos próximos meses e ligarão os novos poços aos reservatórios previstos perto do Complexo de Poços do Val de Palmas.

A adutora será de 560 milímetros de diâmetro em PEAD, com construção pelo método não destrutivo. A contratação foi feita pela Secretaria de Infraestrutura. A empresa responsável terá cerca de um mês para fazer o projeto executivo, e na sequência as obras terão início, com previsão de conclusão no final do primeiro semestre.