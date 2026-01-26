O Instituto Semear, organização que há 15 anos apoia jovens universitários de baixa renda, abriu as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsistas 2026, que seguem até o dia 6 de fevereiro. O programa é voltado a jovens de 17 a 29 anos que já ingressaram em cursos de graduação, especialmente em universidades públicas do estado de São Paulo, e que enfrentam desafios financeiros para dar continuidade aos estudos.
Em Bauru, o processo seletivo contempla estudantes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), da Universidade de São Paulo (USP) e também bolsistas de universidades particulares. Ao todo, a expectativa é selecionar cerca de 200 novos estudantes, que poderão receber até R$ 5,8 mil ao longo de 2026.
Desde 2010, a organização não governamental (ONG) atua para garantir a permanência de jovens no ensino superior, por meio de iniciativas como bolsa-auxílio, mentoria e acesso a uma rede de contatos. A ação é voltada, principalmente, a estudantes de baixa renda que estejam no primeiro ou segundo ano da graduação.
De acordo com o instituto, a iniciativa busca assegurar a permanência dos estudantes na universidade e contribuir para o desenvolvimento integral dos participantes, nos âmbitos pessoal, acadêmico e profissional.
“O Instituto Semear é um ambiente que oferece muitas oportunidades, abre portas e que, com certeza, fez toda a diferença na minha vida”, afirma Clara Cavalheiro, estudante de Ciência e Tecnologia com especialização em Engenharia da Computação na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Assim como Clara, os candidatos ao Processo Seletivo 2026 passarão por até cinco etapas: inscrição on-line, teste de habilidades, entrevistas individuais, dinâmicas de grupo e painel final. A expectativa é superar as mais de quatro mil inscrições recebidas em 2025. Para se inscrever, acesse a página do projeto: https://psel2026.isemear.org.br/?utm_source=news&utm_campaign=press
Sobre o Instituto Semear
O Instituto Semear é uma ONG fundada em 2010, com o objetivo de oferecer oportunidades de desenvolvimento para jovens universitários de baixa renda, para que eles permaneçam no ensino superior lutando pelos seus sonhos e alcancem o emprego desejado. Por meio da Bolsa-Auxílio, Mentoria e Rede de Contatos, os três pilares fundamentais do Instituto Semear, os jovens se desenvolvem para se tornarem líderes multiplicadores.