O Instituto Semear, organização que há 15 anos apoia jovens universitários de baixa renda, abriu as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsistas 2026, que seguem até o dia 6 de fevereiro. O programa é voltado a jovens de 17 a 29 anos que já ingressaram em cursos de graduação, especialmente em universidades públicas do estado de São Paulo, e que enfrentam desafios financeiros para dar continuidade aos estudos.

Em Bauru, o processo seletivo contempla estudantes da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), da Universidade de São Paulo (USP) e também bolsistas de universidades particulares. Ao todo, a expectativa é selecionar cerca de 200 novos estudantes, que poderão receber até R$ 5,8 mil ao longo de 2026.

Desde 2010, a organização não governamental (ONG) atua para garantir a permanência de jovens no ensino superior, por meio de iniciativas como bolsa-auxílio, mentoria e acesso a uma rede de contatos. A ação é voltada, principalmente, a estudantes de baixa renda que estejam no primeiro ou segundo ano da graduação.