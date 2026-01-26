A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abrirá novas vagas para os cursos oferecidos pela Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes – antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). Serão oferecidos cursos nas áreas de Artes Visuais, Circo, Dança, Música e Teatro, em diversas modalidades.

Os interessados devem preencher os formulários, de acordo com o curso de interesse, que ficarão abertos nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, ou até encerrarem as vagas. Cada curso tem seu link específico, que poderão ser acessados através do link linktr.ee/dea_bauru. É importante ter atenção nos dias e horários dos cursos e nas idades permitidas para cada um deles.

Menores de 18 anos devem ter os dados fornecidos por um representante legal. Os processos de seleção serão por avaliações de aptidão ou entrevistas com os interessados. Os horários dos cursos e das avaliações/entrevistas estão disponíveis nos formulários online. A data de divulgação dos aprovados será dia 20 de fevereiro.