A prefeita Suéllen Rosim (PSD) foi reempossada no cargo nesta segunda-feira (26), após um período de nove dias de licença. A chefe do Executivo de Bauru viajou para um evento nos EUA com o esposo Renato Purini, secretário de Governo.

A assinatura do termo de reempossamento aconteceu na Câmara Municipal. De 17 a 25 de janeiro, o vice-prefeito Orlando Costa Dias (PSD) foi o prefeito em exercício de Bauru.

Estiveram presentes os vereadores membros da Mesa Diretora da Casa de Leis, formada pelo presidente Markinho Souza (MDB), primeiro secretário André Maldonado (PP) e segundo secretário Dário Dudário (PSD). Também participaram da posse, como secretário, Renato Purini, e o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari.