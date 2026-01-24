Já está disponível nas plataformas digitais o álbum 'No Meu Quintal', novo trabalho da cantora Paula Velozo. Com um repertório intimista e delicado, o disco aposta em arranjos enxutos, porém sofisticados, valorizando a interpretação e a essência das canções.
Gravado nos estúdios Bongo Music, em São Paulo, o álbum tem direção musical, arranjos e execução do pianista Flávio Franco Araujo, músico com forte ligação com Bauru, onde viveu nos anos 1980 e integrou o saudoso grupo instrumental Amatuza. A produção reúne músicos experientes e convidados especiais, resultando em um trabalho de sonoridade cuidadosa e envolvente.
Além de Flávio Franco Araujo nos pianos, o álbum conta com Ivan Paiakan (in memoriam) no contrabaixo acústico, Kabé Pinheiro na percussão e Álvaro Dabus, músico natural de Bauru, no fluguel. O violonista Bruno Conde participa da faixa Protagonista, enquanto a própria Paula Velozo assume o violão em Da Cor do Pecado.
Com dez faixas, No Meu Quintal apresenta composições e parcerias de autores de diferentes regiões do Brasil e do exterior, com os quais Paula Velozo teve contato ao longo de sua trajetória artística. Estão no repertório nomes como Júlio Furtado (Bauru), Simone Guimarães (Ribeirão Preto), Fernando Franco (Jundiaí), Rodrigo Botter Maio (Zurique), Clayton Prósperi (Três Pontas) e Bruno Conde (Santos).
O disco também traz releituras de três clássicos da Música Popular Brasileira: Paralelas, de Belchior; Teu Sonho Não Acabou, de Taiguara; e Da Cor do Pecado, de Bororó, que dialogam com as composições autorais e reforçam o caráter afetivo do projeto.
Com 'No Meu Quintal', Paula Velozo entrega um trabalho autoral e afetivo, que convida o ouvinte a uma escuta atenta e sensível, reafirmando a força da MPB em arranjos contemporâneos e delicados.
A capa do álbum tem fotografia assinada por Jana Roberge, artista radicada em Londres, e complementa a proposta sensível e acolhedora do trabalho.
REPERTÓRIO DO ÁLBUM
"NO MEU QUINTAL"
Cantar um Samba
(Flávio Franco Araujo/
Júlio Furtado)
Gira Sol
(Simone Guimarães)
Calor da Pele
(Fernando Franco)
Paralelas (Belchior)
Gosto de Mar
(Rodrigo Botter Maio)
Protagonista
(Bruno Conde)
Teu Sonho Não Acabou
(Taiguara)
Elegia dos Sentidos
(Clayton Prósperi)
Canoa Quebrada
(Fernando Franco)
Da Cor do Pecado
(Bororó)