A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, realiza na próxima quinta-feira (29), às 18h30, a audiência pública de apresentação dos projetos de lei finais da revisão do Plano Diretor e da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação de Solo (LPUOS).

A audiência será realizada no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na Rua Wenceslau Braz, 8-8, com participação aberta a toda a população, e contará também com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

O encontro marca um passo decisivo de um processo construído ao longo dos últimos anos, que redesenha as diretrizes de desenvolvimento urbano de Bauru, alinhando planejamento, crescimento e qualidade de vida. Na audiência, serão apresentados os produtos finais da revisão, que na sequência serão encaminhados à Câmara Municipal em dois projetos de lei distintos: um referente ao Plano Diretor e outro à LPUOS.