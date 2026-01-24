A Wise Madness informa que encerrou 2025 com resultados expressivos do projeto Oficinas Culturais Impactar com Arte, consolidando mais um ano de atuação cultural e social em escolas públicas da região. Ao longo do ano, oito apresentações artístico-culturais foram realizadas em Bauru, Lençóis e Piratininga, impactando diretamente 2.100 estudantes, educadores e membros da comunidade escolar.
As apresentações ocorreram em escolas estaduais, por meio de parcerias com o CMDCA e com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, levando ao público os espetáculos Metánoia e Brasil de Norte a Sul. As montagens unem dança, música, teatro e cultura urbana como ferramentas de reflexão, pertencimento e transformação social.
Impacto social
O recurso aportado em 2025, de R$ 949 mil, foi destinado à realização das Oficinas Culturais Impactar com Arte, projeto social que visa promover mudanças positivas no funcionamento psicológico e social de jovens entre 15 e 24 anos, beneficiando também suas famílias e comunidades. A iniciativa busca reduzir vulnerabilidades sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses jovens, utilizando a arte como ferramenta de prevenção, expressão e fortalecimento de vínculos.
Para Marcus Vinícius, fundador da Wise Madness, os números de 2025 refletem a consistência do projeto ao longo dos anos. "Cada apresentação e cada oficina representam oportunidades reais de transformação. A cultura abre caminhos, fortalece a autoestima e cria perspectivas para jovens que muitas vezes vivem em contextos de grande vulnerabilidade. Encerrar o ano impactando mais de duas mil pessoas reforça que estamos cumprindo nosso papel social", afirma.
Criado há 19 anos, as Oficinas Culturais Impactar com Arte já impactaram quase 190 mil pessoas. Com a consolidação dos resultados de 2025, a Wise Madness informa que as matrículas e rematrículas para 2026 já estão abertas para as oficinas de malabares, break, street dance, MC, percussão e dança contemporânea.
As atividades ocorrerão nas unidades da Wise Madness nos bairros Nova Esperança e Otávio Rasi, em Bauru, ampliando o acesso gratuito à cultura e fortalecendo a formação artística e cidadã dos participantes. Para 2026, a meta é ampliar o alcance, com expectativa de impactar mais 6 mil pessoas até o fim do próximo ciclo.
A Wise Madness convida empresas interessadas em investir em cultura, educação e transformação social a conhecerem o projeto e as possibilidades de aporte via Lei de Incentivo à Cultura.
SERVIÇO
Wise Madness - Projeto Oficinas Culturais Impactar com Arte. Telefone/WhatsApp: (14) 99648-8853