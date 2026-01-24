A Wise Madness informa que encerrou 2025 com resultados expressivos do projeto Oficinas Culturais Impactar com Arte, consolidando mais um ano de atuação cultural e social em escolas públicas da região. Ao longo do ano, oito apresentações artístico-culturais foram realizadas em Bauru, Lençóis e Piratininga, impactando diretamente 2.100 estudantes, educadores e membros da comunidade escolar.

As apresentações ocorreram em escolas estaduais, por meio de parcerias com o CMDCA e com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, levando ao público os espetáculos Metánoia e Brasil de Norte a Sul. As montagens unem dança, música, teatro e cultura urbana como ferramentas de reflexão, pertencimento e transformação social.

Impacto social

O recurso aportado em 2025, de R$ 949 mil, foi destinado à realização das Oficinas Culturais Impactar com Arte, projeto social que visa promover mudanças positivas no funcionamento psicológico e social de jovens entre 15 e 24 anos, beneficiando também suas famílias e comunidades. A iniciativa busca reduzir vulnerabilidades sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses jovens, utilizando a arte como ferramenta de prevenção, expressão e fortalecimento de vínculos.