"Estrela Dalva", exposição que une memória, arte e afeto, em uma homenagem que celebra a vida e o legado de Dalva Correa, uma das mais importantes referências da dança e do balé em Bauru e região, está aberta ao público na Biblioteca Rodrigues de Abreu.
A mostra, com curadoria de José de Bara Figueiredo, Attiliano Correa e Manoel Fernandes, apresenta ao público um recorte inédito do acervo pessoal da bailarina, reunindo figurinos históricos, fotografias raras de apresentações e festivais de dança, além de documentos e registros que ajudam a contar a trajetória de uma artista que dedicou décadas à formação, difusão e fortalecimento da cultura da dança.
Jornada
A exposição propõe uma jornada visual e afetiva, que percorre desde os primeiros passos de Dalva Correa na dança até sua consagração como referência artística e educadora, destacando não apenas sua carreira profissional (foi fundadora do Ballet Vitória Régia), mas também aspectos pessoais que revelam a mulher por trás do palco e sua profunda conexão com a arte.
Reconhecida por sua força, elegância e compromisso com a formação de gerações de bailarinos, Dalva Correa deixou um legado que ultrapassa os palcos e permanece vivo na memória cultural da cidade.
"Dalva Correa não é apenas um nome da dança; ela é a própria alma do ballet em Bauru. Esta exposição é um reconhecimento necessário de sua trajetória e da herança que ela deixa para as próximas gerações."
Carreira
Nascida em São Paulo, no dia 3 de maio de 1940, Dalva iniciou sua trajetória na dança em 1947, incentivada pelo pai, o coronel Attiliano Corrêa, um herói do M.M.D.C Revolução de 1932, que a levou à sua primeira escola de ballet. Iniciou na Escola Municipal do Ballet do Teatro Municipal de São Paulo, foi aluna de Lia Marques e Marilena Ansaldi. Aperfeiçoou-se com os Mestres Joshey Leão, de quem foi patner, Sir Anton Dolin, Jean-Marie Dubrul e Mozart Xavier, no então Conservatório Musical de Campinas da PUC-Campinas. Foi professora auxiliar do Professor Mozart Xavier ate 1977, quando se muda para Bauru. Em 1978, funda o Ballet Vitória Régia de Bauru, a primeira escola de dança registrada no município. Fez aperfeiçoamento pelo Royal Ballet of London e experiências com escolas renomadas como os Ballets Kirov e Bolshoi. Em mais de quatro décadas à frente do Ballet VitóriaRégia, Dalva formou mais de 6.500 alunos.
Serviço
A exposição "Estrela Dalva" ficará em cartaz na Biblioteca Rodrigues de Abreu, dentro do Centro Cultural "Carlos Fernandes de Paiva", na avenida Nações Unidas, 8-9, até o dia 28 de fevereiro de 2025, com visitação gratuita.