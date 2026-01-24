"Estrela Dalva", exposição que une memória, arte e afeto, em uma homenagem que celebra a vida e o legado de Dalva Correa, uma das mais importantes referências da dança e do balé em Bauru e região, está aberta ao público na Biblioteca Rodrigues de Abreu.

A mostra, com curadoria de José de Bara Figueiredo, Attiliano Correa e Manoel Fernandes, apresenta ao público um recorte inédito do acervo pessoal da bailarina, reunindo figurinos históricos, fotografias raras de apresentações e festivais de dança, além de documentos e registros que ajudam a contar a trajetória de uma artista que dedicou décadas à formação, difusão e fortalecimento da cultura da dança.

Jornada

A exposição propõe uma jornada visual e afetiva, que percorre desde os primeiros passos de Dalva Correa na dança até sua consagração como referência artística e educadora, destacando não apenas sua carreira profissional (foi fundadora do Ballet Vitória Régia), mas também aspectos pessoais que revelam a mulher por trás do palco e sua profunda conexão com a arte.