A ausência do proprietário do ferro-velho Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, convocado para prestar depoimento, marcou a quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Emdurb. O encontro foi realizado nesta sexta-feira (23), na Câmara Municipal.

Wagner Cardoso havia aceitado convite para depor durante diligência realizada na quinta-feira (22) em seu estabelecimento, mas comunicou o não comparecimento ainda na manhã desta sexta-feira, por meio do gabinete da vereadora Estela Almagro (PT). Questionado sobre uma nova data, respondeu apenas que avisaria quando pudesse. A postura foi duramente criticada pela parlamentar, que solicitou o envio das imagens das câmeras de segurança do ferro-velho referentes aos últimos seis meses, com prazo até a próxima terça-feira (27). Em caso de recusa ou obstrução, ela defendeu o acionamento da Secretaria de Aprovação de Projetos para adoção de medidas administrativas, inclusive o fechamento do estabelecimento.

Mais tarde, um novo contato de Wagner Cardoso informou que a ausência teria ocorrido por imprevistos profissionais e que ele estaria disponível para depor na próxima quarta-feira (28).