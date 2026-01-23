A ausência do proprietário do ferro-velho Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, convocado para prestar depoimento, marcou a quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga denúncias de desvios de bens inservíveis e sucatas da Emdurb. O encontro foi realizado nesta sexta-feira (23), na Câmara Municipal.
Wagner Cardoso havia aceitado convite para depor durante diligência realizada na quinta-feira (22) em seu estabelecimento, mas comunicou o não comparecimento ainda na manhã desta sexta-feira, por meio do gabinete da vereadora Estela Almagro (PT). Questionado sobre uma nova data, respondeu apenas que avisaria quando pudesse. A postura foi duramente criticada pela parlamentar, que solicitou o envio das imagens das câmeras de segurança do ferro-velho referentes aos últimos seis meses, com prazo até a próxima terça-feira (27). Em caso de recusa ou obstrução, ela defendeu o acionamento da Secretaria de Aprovação de Projetos para adoção de medidas administrativas, inclusive o fechamento do estabelecimento.
Mais tarde, um novo contato de Wagner Cardoso informou que a ausência teria ocorrido por imprevistos profissionais e que ele estaria disponível para depor na próxima quarta-feira (28).
Enquanto isso, a CEI deu continuidade às oitivas com quatro depoimentos ao longo da manhã. Estiveram presentes todos os membros da comissão: o presidente Marcelo Afonso (PSD), o relator Sandro Bussola (MDB), os vereadores Edson Miguel (Republicanos), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Estela Almagro (PT), Julio Cesar (PP) e Márcio Teixeira (PL), além do advogado José Clemente Rezende, indicado pela OAB-Bauru.
O primeiro a depor foi o chefe da Corregedoria Geral da Emdurb, Marco Antonio Resta Cury, responsável pela sindicância administrativa que apura o caso. Ele relatou que a investigação teve início a partir de uma denúncia anônima recebida por e-mail, mencionando a venda de telhas da Rodoviária. A sindicância foi aberta por portaria em 8 de dezembro. Segundo Cury, já foram ouvidos o representante do Tuim Sucatas, Wagner Cardoso, e o diretor de Limpeza Pública da Emdurb, Levi Momesso.
Cury explicou ainda que a Corregedoria optou por não disponibilizar a íntegra do processo administrativo à CEI antes da conclusão da sindicância, alegando que esse é um procedimento padrão adotado em outros casos. Ele negou ter sofrido qualquer tipo de pressão para a decisão. O corregedor também confirmou que chegou a sugerir o afastamento de um servidor envolvido, mas a medida foi revogada após análise de contexto, sendo solicitado apenas que o servidor não mantivesse contato com o ferro-velho. A sindicância, segundo ele, está na fase final de relatório e deve ser encaminhada à CEI na próxima semana.
Na sequência, prestou depoimento o coordenador de Administração Regional do Bela Vista, Augusto Mendes, que afirmou ter cedido caminhões para auxiliar a Emdurb no dia do vendaval que atingiu a cidade, realizando o transporte das telhas da Rodoviária até o aterro. Posteriormente, no dia 7 de outubro, os mesmos veículos transportaram o material do aterro até o Tuim Sucatas, a pedido do gerente de Limpeza Pública da Emdurb, Wagner Rodrigues. Mendes disse não ter acompanhado pessoalmente o serviço e afirmou que nunca havia sido requisitado para esse tipo de transporte em seus quatro anos no cargo.
Relatos semelhantes foram apresentados por Dimas Tadeu Covolan, coordenador da Administração Regional do Mary Dota, e por Ailton Ricardo da Cruz, da Administração Regional da Independência. Este último confirmou que, além das telhas, sua equipe também transportou luminárias consideradas inservíveis diretamente para o ferro-velho, em duas viagens realizadas entre os dias 3 e 7 de outubro. Todos reforçaram que as ordens partiram da Emdurb e que não tinham conhecimento prévio de que o destino final seria um ferro-velho.
Ao final da reunião, a comissão deliberou pela convocação dos motoristas responsáveis pelos transportes citados nos depoimentos. Também ficou definida uma visita ao delegado Eduardo Herrera, responsável pela investigação do caso na Polícia Civil, ainda na tarde desta sexta-feira.
A próxima reunião da CEI está agendada para terça-feira (27), às 9h. Atualmente, cerca de 20 pessoas constam na lista de possíveis convocados para as próximas oitivas.